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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



CHP Fatsa İlçe Başkanı Onur Çam, Altınordu'da üniversite ve Şehir Hastanesi yakınındaki bozuk yolu gündeme taşıdı. Çam, çukur ve su birikintileriyle dolu yolun fotoğrafını paylaşarak Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne “Bu fotoğrafın bahanesi olmaz” sözleriyle seslendi.

“BURASI BİR DAĞ KÖYÜNÜN YOLU DEĞİL”

CHP Fatsa İlçe Başkanı Onur Çam, Ordu’nun gelişme bölgesinde bulunduğunu belirttiği Ziya Gökalp Caddesi’nin bitimi ile Yalı 6 Sokak’ın başlangıç noktasındaki yolun durumuna tepki gösterdi.

Yolun çukur, çamur ve su birikintileriyle kaplı fotoğrafını paylaşan Çam, “Burası bir dağ köyünün yolu değil. Burası Ordu’nun gelişme bölgesi” ifadelerini kullandı.

Çam, söz konusu noktanın Ordu Üniversitesi’ne 300 metre, Ordu Şehir Hastanesi’ne 900 metre, Ordu-Giresun Havalimanı’na ise 9 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirtti.

“VİTRİN PROJELERİNDEN ÖNCE BU YOLA BAKIN”

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Şehir Hastanesi bölgesinde ulaşım ve altyapı çalışmaları yürüttüğünü hatırlatan Çam, üniversite-hastane bağlantı yollarındaki çalışmaların da belediyenin gündeminde olduğunu ifade etti.

Takvimin 2027’ye yaklaştığına dikkat çeken Çam, üniversite, hastane ve havalimanının yakınındaki bir yolun bu durumda bırakılmasının kabul edilemeyeceğini savundu.

Çam, Büyükşehir Belediyesi’ne şu sözlerle yüklendi:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi, vitrin projelerini anlatmadan önce vatandaşın her gün bastığı şu yola bakmalıdır. Belediyecilik reklamla, afişle, ‘şunu yaptık, bunu yaptık’ demekle değil; vatandaşın aracını çukura düşürmeden evine ulaşabilmesiyle ölçülür.”

“ASFALT DEĞİL ÇUKUR, YOL DEĞİL ÇAMUR”

Kentte milyonluk yatırımlar, büyük projeler ve ulaşım planlarının konuşulduğunu belirten Çam, buna karşın vatandaşın günlük yaşamında yol sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

“Vatandaş hâlâ asfalt değil çukur, yol değil çamur görüyorsa ortada ciddi bir hizmet problemi vardır” diyen Çam, görüntüyü “hizmet ayıbı” olarak nitelendirdi.

BÜYÜKŞEHİR’E “DERHAL YAPIN” ÇAĞRISI

Onur Çam, açıklamasını Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıyla tamamladı:

“Bu fotoğrafın bahanesi olmaz. Bu yol Ordu’ya yakışmıyor. 2027’ye girerken bu görüntü açık bir hizmet ayıbıdır.”

Çam, yolun çağdaş, güvenli ve düzgün bir ulaşım güzergâhına dönüştürülmesini istedi.