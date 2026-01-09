YENİÇAĞ / Özel Haber / Fatih Erboz

CHP’nin TBMM’de emekliler için nöbet tutan milletvekilleri YENİÇAĞ’a konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, AKP’nin teklif ettiği rakamın yaşam koşullarının altında kaldığını ve kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Emekli vatandaşlarımız bu rakam ile nasıl kira öder? Bir çoğunun sağlık masrafı var, bunu nasıl karşılar? Tüm bunları düşünerek bir maaş rakamının belirlenmesi şart” dedi.

Emeklinin verilen bu maaş ile sağlık harcamalarını yanısıra günlük harcamalarını karşılamasını zor olacağını anlatan Demir, “Emekli bir vatandaşın bu zam ile geçinemeyeceğini tüm kamuoyu biliyor. AKP iktidarı da biliyor. Buna rağmen bu zammın teklif haline getirilerek sunulması kabul edilmezdir. İktidarın emeklinin tüm harcama kalemlerini, yaşam standardını dikkate alarak bir rakam belirlemesi gerekiyor. Biz de tüm bunları dikkate aldıktan sonra emekliye verilmesi gereken zam oranı ve maaşı söylüyoruz” diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ise emekliye verilen rakamın kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, “AKP iktidarı nedense emekçi ve emekliye sıra geldiğinde akıl almaz gerekçeler ileri sürebiliyor. Aslında biz AKP’den farklı bir politika beklemiyoruz ama bu rakamında Meclis’e sunulmasını kabul etmek çok zor. Türkiye’de ne zaman emekli ve emekçiye zam konusu gündeme gelse her şeye para bulan AKP iktidarı bütçe zorlanıyor, enflasyona neden oluyor gibi akılalmaz bahanelerle zam yapmaktan kaçınıyorlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de açlık sınırının 30 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 100 bin liraya dayandığı ortamda bir kişiye bu maaşı vermenin mümkün olmayacağını kaydeden Uzun, “Helede çalışması artık zorlaşan bir kişiye bu rakamı vermek akıl alır gibi değil. AKP iktidarların en önemli görevi olan vatandaşını memnun etme görevini maalesef unutuyor, görmezden geliyor. AKP iktidarı bu politikaları uyguluyor ama bedelini Türk milleti ödüyor. Türk toplumu bu bedeli AKP iktidarı gidene kadar ödemeye devam edecek maalesef. Türk halkı elbette böyle bir yaşam standardını hak etmiyor” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise en düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasının emekli vatandaşları sorunlarını çözmeyeceğini kaydederek, şunları söyledi:

“Bugün büyükşehirlerimizde bir simitin fiyatı bile 40 lirayı buldu. Emekliler nasıl alış veriş yapabilecek pazardan? Emekli artık günde üç öğün de yemek yiyemiyor. Öğün sayısı ikiye düşmüş durumda. Alacakları bu zamlı maaş ile daha fazlasını yapabilmeleri de çok zor. Özellikle kentte yaşayan emeklileri kira ödeyip, masraflarını karşılayıp günlük hayatlarını sürdürmeleri çık zor. Kırsal alandaki emekliler ise kendileri ekip biçebiliyorlarsa ancak geçinebiliyorlar. Yoksulluk sınırını 30 bin lira olarak belirlediler ama bunu gelir durumuna göre belirliyorlar. Eğer marketteki fiyatlar baz alınırsa çok daha yüksek.”