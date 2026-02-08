CHP Avcılar İlçe Başkanlığı, emeklilerin ekonomik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla ilçede yürüyüş düzenledi. Çok sayıda partili ve vatandaşın katıldığı etkinlikte, artan hayat pahalılığı ve emekli maaşlarının yetersizliği protesto edildi.

Yürüyüşte konuşan CHP Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Selçuk Gök, emeklilerin geçim mücadelesi verdiğini belirterek, mevcut maaşların insanca yaşam için yeterli olmadığını söyledi. Açlık sınırına dikkat çeken Gök, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etti.

'Meydanlarda olmaya devam edeceğiz'

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise konuşmasında iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Enginyurt, ekonomik tabloyu “saray düzeni” olarak nitelendirerek, bu yapının değişmesi gerektiğini savundu. Muhalefetin baskılara rağmen geri adım atmayacağını dile getiren Enginyurt, meydanlarda olmaya devam edeceklerini söyledi.

'Kaynaklar doğru kullanılmıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da emeklilerin alım gücündeki düşüşe dikkat çekti. Devletin itibarı ile vatandaşın refahı arasında doğrudan bağ olduğunu belirten Karabat, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kaynakların doğru kullanılmadığını savunan Karabat, iktidar değişikliği çağrısında bulundu.

Yürüyüş, sloganlar eşliğinde sona erdi.