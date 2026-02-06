YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Mercek

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan CHP’li Yıldız, deprem gerekçesiyle yıllardır halktan toplanan kaynakların akıbetine ilişkin kamuoyuna açık ve tatmin edici bir açıklama yapılmadığını belirtti. Yıldız, “Bu ülkede vatandaş, yapı stoğu güçlendirilsin, kentler dönüştürülsün, bir daha aynı acıları yaşamayalım diye yıllarca cebinden para verdi. Ama deprem olduğunda iktidar kör sağır dilsiz oldu. Depremin üzerinden 3 yıl geçmiş hala altyapı yok, insanlar elektriğe suya erişimde sorun yaşıyor, konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yıldız, 1999 depremlerinin ardından geçici olduğu söylenerek getirilen özel iletişim vergisinin yıllar içinde sessizce kalıcı hâle getirildiğini hatırlattı. Bu verginin hâlâ ‘deprem vergisi’ olarak anılmasının ciddi bir çelişki yarattığını vurgulayan Yıldız, deprem gerekçesiyle toplanan paranın bütçede depreme dair bir karşılığının bulunmadığını söyledi.

“Halktan ‘deprem için’ toplanan para, bugün depremin D’sine bile uğramıyor. Bu vergiyi alırken depremi hatırlıyorsunuz, harcarken unutuyorsunuz” diyen Yıldız, depremle vergi arasındaki bağın fiilen koparıldığını ifade etti.

Toplanan kaynağın büyüklüğüne dikkat çeken Yıldız, bugüne kadar özel iletişim vergisinden dolar bazında yaklaşık 41 milyar dolarlık bir tutarın tahsil edildiğini belirtti. Yıldız, “Bu parayla sağlam konutlar yapılabilirdi, kentler dönüştürülebilirdi, altyapı güçlendirilebilirdi. Bugün hâlâ aynı yıkımı, aynı çaresizliği konuşuyorsak, ortada ciddi bir yönetim sorunu vardır” dedi.

Deprem bölgesindeki uygulamalara da değinen CHP’li Yıldız, Antakya’daki durumu örnek göstererek, “Bugün depremin yıl dönümünde heyet gelecek diye kaldırım taşı döşüyorlar, altında altyapı yok. Heyet gidince o taşlar sökülüyor. Böyle bir şey olabilir mi?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İktidarın eleştirilere her seferinde kulak tıkadığını hatırlatan Yıldız, bunun kamu vicdanını rahatlatmadığını ifade etti. Yıldız, “Yasal olabilir, bütçeye girmiş olabilir. Ama bu, siyasi sorumluluğu ortadan kaldırmaz” dedi. Deprem gerekçesiyle toplanan paranın depremle hiçbir bağının kalmadığını vurgulayan Yıldız, şu soruyu yöneltti:

“Nereye gidiyor o zaman bu paralar? Hangi açıklar toplanan paralardan sessizce kapatılıyor?”

CHP’li Yıldız, deprem vergileri konusunda şeffaf ve açık bir hesap verilene kadar konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Meselenin bir rakam tartışması olmadığını vurgulayan Yıldız, “Bu mesele rakam meselesi değil, hesap verme meselesidir. Hesap verilmedikçe, aynı soruları sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.