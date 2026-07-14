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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bozüyük İlçe Başkanı Mustafa Arda, Bilecik İl Başkanlığı'nda yaşanan görev değişimine ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Arda, yapılan görevlendirmenin parti tüzüğüne ve örgüt iradesine aykırı olduğunu savundu.

Açıklamasında CHP'nin gücünü örgütün iradesi, tüzüğü ve sandıktan aldığını vurgulayan Arda, il başkanlığındaki son görevden alma ve ardından gerçekleştirilen atama sürecinin parti içi demokrasiyle bağdaşmadığını ifade etti.

Görevden alınan Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir'in seçilmiş bir başkan olduğunu belirten Arda, "Örgüt iradesini yok sayan bu anlayışın meşruiyeti bulunmamaktadır. Bu atama yöntemi, hukuki ve demokratik açıdan tartışmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Arda, benzer bir sürecin Bozüyük İlçe Örgütü için de yaşanabileceğini öne sürerek, ilçe binasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafını kaldırmaya yönelik olası bir talimata karşı da tepki gösterdi.

"Biz burada olduğumuz sürece o resim oradan inmeyecektir." ifadelerini kullanan Arda, görevlerinden alınsalar dahi örgüt iradesine ve parti değerlerine sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirtti.

Mustafa Arda, açıklamasını "Koltuklar gelip geçer, ancak örgütün iradesine sahip çıkanların duruşu tarihe kalacaktır." sözleriyle tamamladı.