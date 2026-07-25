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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu, yayımladığı yazılı basın açıklamasıyla parti üyeliğinden ve tüm görevlerinden toplu olarak istifa ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, son dönemde CHP içerisinde yaşandığı öne sürülen antidemokratik uygulamalar, örgüt iradesini yok sayan kararlar ve seçilmiş yöneticiler yerine atamaların tercih edilmesinin, alınan kararın temel gerekçeleri arasında yer aldığı belirtildi.

İl Kadın Kolları Yönetimi, kongrede oluşan demokratik iradenin göz ardı edildiğini savunarak, bu durumun vicdanlarında kabul edilemez bir noktaya ulaştığını ifade etti.

Yönetim Kurulu açıklamasında, istifa kararının Cumhuriyet'in kurucu değerlerine, demokrasiye ve sosyal demokrat mücadeleye olan inançlarından vazgeçtikleri anlamına gelmediği vurgulandı. Tam aksine, bu kararın söz konusu değerlere sahip çıkma sorumluluğunun bir sonucu olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinin devam edeceği belirtilerek, siyasi çalışmaların kuruluş süreci devam eden Yeni Parti çatısı altında sürdürüleceği ifade edildi.

CHP Bilecik İl Kadın Kolları Yönetimi tarafından yapılan istifa açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

“Son dönemde CHP içinde yaşanan antidemokratik uygulamalar, örgüt iradesini hiçe sayan kararlar ve seçilmişlerin yerine atamaların tercih edilmesi, bizlerin vicdanında kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Seçilmiş CHP Bilecik İl Kadın Kolları Yönetimi olarak, görev yaptığımız süre boyunca onurla taşıdığımız Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimizden ve parti içindeki tüm görevlerimizden istifa etme kararı almış bulunuyoruz.

Bu kararımız, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine, demokrasiye ve sosyal demokrat mücadeleye olan inancımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmemektedir. Aksine, bu karar; bu değerlere sahip çıkma sorumluluğumuzun bir sonucudur.

Kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesi hiçbir zaman bitmeyecektir. Bizler de bu mücadeleyi, Yeni Parti çatısı altında aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”