Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Örgütünde seçilmiş İl Başkanı Ali Özdemir’in görevden alınarak yerine Kazım Yağmur’un atanması sonrası istifalar da sürüyor.

Görevden alınan seçilmiş İl Başkanı Ali Özdemir geçtiğimiz gün CHP Bilecik İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklaması ile istifa ederek yollarına Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Partide devam edeceğini açıklamıştı.

Ali Özdemir’in açıklaması ve istifasının ardından CHP Bilecik İl Örgütünde istifalar yağmur gibi gelmeye başladı. Görevden alınan CHP İl Yönetimi, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ve yönetimi, Bozüyük İlçe Başkanı Mustafa Arda ve ilçe yönetimi ile daha önce görevden alınan İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Gacal ve yönetimi de dün itibari ile CHP’den istifa ettiklerini açıkladılar.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI İLE BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYI DA İSTİFALARINI DUYURDU

Öte yandan Bilecik CHP’de istifa haberleri bugünde gelmeye devam etti. Aylar önce, yapılacak ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili aday adaylığını açıklayan Avukat Faik Akarkarasu ile geçtiğimiz yerel seçimde Belediye Başkanı aday adayı olan Seyfi Özgen de partiden istifa ettiklerini açıkladılar.

“BİR TEBAANIN KAYYUM OLDUĞU CHP DEN İSTİFAMI KAMOYUNA SAYGI İLE ARZ EDERİM”

Avukat Faik Akarkarasu istifa açıklamasında, “İlkelerine inançla bağlı bulunduğum Atatürk ün kurucusu olduğu CHP den değil, bir tebaanın kayyum olduğu CHP den istifamı kamoyuna saygı ile arz ederim” ifadelerine yer verdi.

“YENİ BİR OLUŞUMDA BULUŞMAK DİLEĞİYLE!”

Seyfi Özgen ise istifa açıklamasında “Gitmekmi zor kalmakmı zor. Dedemden ve babamdan aldığım CHP mirasını, 1977 yılında gençlik kollarından başlayarak delegelik, sandık görevliliği, 1992 yılında Bilecik CHP kurucusu, Merkez İlçe Başkanlığı, İl Başkan Yardımcılığı, Belediye Meclis Üyeliği, CHP Parti Okulu Eğitmenliği ve Belediye Başkan Aday Adayı olarak çeşitli alanlarda görev yaptığım İkinci Ailem dediğim, Baba Ocağı dediğim CHP’den üzülerek istifa ettim. YENİ bir oluşumda buluşmak dileğiyle!” dedi.