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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Seçilmiş İl Yönetim Kurulu, son günlerde il başkanlığı sürecine ilişkin kamuoyunda yer alan iddialara yazılı bir basın açıklamasıyla yanıt verdi. Açıklamada, kamuoyuna yansıyan bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, sürecin hukuki ve kurumsal çerçevede takip edildiği vurgulandı.

İl Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yeni bir il başkanlığı binasının tadilatının tamamlanması için süre talep edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu görüşmenin Ali Özdemir'in iş yerinde, Kazım Yağmur'un talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtilerek, taraflarının süre talebinde bulunduğu yönündeki söylemlerin doğru olmadığı kaydedildi. Görüşmede ele alınan konuların daha sonra eksiksiz şekilde yönetim kuruluyla paylaşıldığı da ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine, Kazım Yağmur tarafından oluşturulan il yönetiminin henüz CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadığı belirtilerek, bu nedenle kesinleşmiş gibi sunulan değerlendirmelerin hukuki ve kurumsal bir karşılığının bulunmadığı savunuldu.

Seçilmiş il yönetimi, mevcut süreçte partinin kurumsal yapısını ve örgüt iradesini korumaya yönelik tüm hukuki ve idari seçeneklerin değerlendirildiğini belirterek, "Mücadelenin sona erdiği" veya "kalenin teslim edildiği" yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Açıklamanın devamında, yönetim kadrolarının aynı kararlılıkla görevlerini sürdürdüğü belirtilirken, parti üyeleri ve destekçilerinden dedikodu ve söylentilere değil, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri istendi.

CHP Bilecik Seçilmiş İl Yönetim Kurulu, açıklamasını tüm örgütü birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye davet ederek tamamladı. Açıklamada, ortak paydanın Cumhuriyet Halk Partisi olduğu vurgulanırken, parti bütünlüğüne zarar verebilecek söylem ve değerlendirmelerden uzak durulması çağrısında bulunuldu.