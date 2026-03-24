Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl ve İlçe örgütleri İBB davasının 23 Mart Pazartesi günü görülen duruşması için Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu'na destek oldu.

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Silivri’deki Demokrasi ve Adalet nöbetinde sıranın Bilecik'te olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarına yönelik kurulan kumpas davasını takip etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl ve İlçe örgütleri ile Silivri'ye gittiklerini belirtti.

CHP İl Başkanı Özdemir yaptığı açıklamada, "Bugün Silivri’de Demokrasi ve Adalet nöbetinde sıra Bilecik'deydi. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımıza yönelik kurulan kumpas davasını takip etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl ve İlçe örgütlerimizle oradaydık.

Ekrem İmamoğlu’na açılan bu dava, yalnızca bir kişiye değil; doğrudan milletin iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine yönelmiş açık bir saldırıdır. Demokrasiye, hukuka ve milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız." dedi.