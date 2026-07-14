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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Kadın Kolları ile 8 ilçe kadın kolları başkanlıkları, ortak yazılı bir basın açıklaması yayımlayarak parti içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, güçlerini parti tüzüğü ve demokratik seçimlerden aldıklarını vurgulayan kadın kolları başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına bağlı olduklarını ifade etti.

Ortak açıklamada, "Antidemokratik kayyum ve butlancılar" olarak nitelendirilen girişimlerin demokratik yollarla seçilmiş yöneticileri görevden alamayacağı belirtilerek, bu tür uygulamaların parti üyelerinin demokratik mücadelesi karşısında başarısız olacağı savunuldu.

Bilecik'te seçilmiş kadın kolları başkanları, seçilmiş İl Başkanı Ali Özdemir, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yönetiminde mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "Mutlak butlan yönetimini tanımıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kadınların toplumun temel direği olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kadınların evden tarlaya, fabrikadan okula ve hastaneye kadar hayatın her alanında önemli görevler üstlendiği belirtilirken, kadın hakları ve eşitlik mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklama, "Direne direne kazanacağız." ifadeleriyle sona erdi.