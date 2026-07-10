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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Örgütü, görevden alma sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, aradan geçen dokuz güne rağmen yeni il başkanı ve il yönetiminin atanmamış olmasına dikkat çekilerek, yaşanan belirsizlik eleştirildi.

Açıklamada, "Bizi görevden aldığını söyleyenler, dokuz gündür Bilecik İl Örgütü'ne neden yeni bir il başkanı ve il yönetimi atayamıyor?" ifadelerine yer verilerek, alınan kararın arkasında durulması çağrısında bulunuldu.

CHP'nin kişisel hesaplarla değil, örgüt iradesi ve kurumsal gelenekleriyle ayakta duran bir parti olduğu vurgulanan açıklamada, kurumsal devamlılığın göz ardı edilmesinin partiye zarar vereceği savunuldu.

İl örgütü, görevlerinin başında olduklarını belirterek, üyeler, delegeler ve parti örgütüyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Açıklamada ayrıca, "Tanımadığımız ve meşru görmediğimiz 'butlan' anlayışının CHP'nin kurumsal yapısını ve örgütsel sürekliliğini zedelemesine izin vermeyeceğiz." denildi.