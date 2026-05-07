Bilecik’te CHP, İl Başkanı Ali Özdemir öncülüğünde kapalı pazar alanını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Genel Başkan Özgür Özel'in çağrısı ile CHP il ve ilçe örgütleri 81 ilde sahaya indi. Bu kapsamda Bilecik’te de İl Başkanı Ali Özdemir önderliğinde Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Dilek Gacal ve yönetimi, İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyelerinin katılımı ile kapalı pazar alanında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiler.

Kapalı pazar ziyaretinde pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen partililer çözüm politikalarını paylaştı.

CHP İl Başkanı Ali Özdemir ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Esnafımızın emeğini, vatandaşlarımızın taleplerini dinledik; dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte çözüm üretmeyi büyütmeye devam ediyoruz.” dedi.