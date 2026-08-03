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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Örgütünde önceki dönemlerde önemli görevlerde bulunmuş isimlerin istifa haberleri peş peşe geldi.

CHP Bilecik İl Örgütünde hareketli günler yaşanıyor. Seçilmiş İl Başkanı Ali Özdemir ve yönetiminin CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınması sonrası Merkez ilçe, Bozüyük ve Gölpazarı ilçelerinde de ilçe başkan ve yönetimleri istifa etmişti.

Bu istifaların ardından Belediye Başkanı düzeyinde ilk istifa haberi ise Bozüyük’ten gelmiş ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve CHP’li belediye meclis üyeleri Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’ye katılmak üzere istifa ettiklerini duyurmuşlardı.

BİLECİK VE BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASI İLE CHP’NİN BİLECİK’TE BELEDİYESİ KALMADI

Öte yandan geçtiğimiz Çarşamba günüde Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve CHP’li belediye meclis üyelerinin tamamının yaptıkları basın açıklamaları ile istifa ettiklerini ve YENİ Parti’ye katılacaklarını duyurmaları sonrası Cumhuriyet Halk Partisinin Bilecik’te belediyesi kalmamış oldu.

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENMİŞ İSİMLERDE İSTİFA ETTİ

Yaşanan bu gelişmeler sonrası CHP Bilecik İl Örgütünde istifalar peş peşe gelmeye devam etti. Önceki dönelerde CHP’den Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği aday adayı olan İsmail Cinoğlu, önceki dönem Belediye Meclis üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve yine önceki dönem Bozüyük Belediye Meclis Üyelerinden Sinan Şenşar yaptıkları açıklamalarla partilerinden istifa ettiklerini duyurdular.