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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Gençlik Kolları, parti teşkilatlarında son dönemde yaşanan görev değişikliklerine ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı. İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Baran Ekici, Başkan Vekili Emir Arslan Karlıdağ, Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aytunç Ok ve il gençlik kolları yöneticilerinin imzasını taşıyan açıklamada, örgüt iradesine vurgu yapıldı.

Açıklamada, CHP'nin tarihi boyunca gücünü üyelerinden, delegelerinden ve örgütlerinden aldığı belirtilerek, partinin geleceğinin mahkeme kararları, atamalar veya masa başı süreçlerle değil, örgütün demokratik tercihleriyle şekillendiği ifade edildi.

Partide seçimle göreve gelen il başkanları, kadın kolları başkanları ve gençlik kolları başkanlarının gerekçe gösterilmeden görevden alınmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, bu uygulamaların örgüt iradesini zedelediği savunuldu.

CHP Bilecik İl Gençlik Kolları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlılıklarını yineleyerek, Cumhuriyet'e ve parti değerlerine sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, parti üyelerine sağduyu çağrısında bulunularak, örgüt bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekildi. Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiği ifade edilirken, partinin iktidar yürüyüşünün örgütün ortak iradesiyle sürdürüleceği kaydedildi.

Basın açıklamasının sonunda ise seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilmiş Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ve görevlerinden alındığı belirtilen tüm yöneticilere destek mesajı verilerek, "Yanlarındayız." ifadelerine yer verildi.