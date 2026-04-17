Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, 1 Nisan tarihinde Bilecik İl Genel Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan fire krizi sonrası İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı. Basın toplantısına ilçe Başkanları ve İl Genel Meclis Üyelerinin tam kadro katılması dikkat çekti.

Başkan Özdemir sözlerine ülkemizde son günlerde okullarda yaşanan elim olaylarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah’tan rahmet dileyerek “Ülkemizde son günlerde okullarımızda yaşanan elim olaylar hepimizi derinden sarsmış, büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu süreçte, alınan önlemlerin yetersiz kaldığı açıkça görülmekte; eğitim ortamlarının güvenliği için daha etkin, kapsamlı ve sonuç odaklı adımların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin güvenliği için üzerimize düşen sorumluluğu almaya kararlı olduğumuzu vurguluyor; sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.” sözleri ile başladı.

Özdemir sözlerini “Daha birkaç gün önce “biz dersimize iyi çalıştık” diyerek siyaset yapanlar, asıl ders, çocuklarımızın güvenliğini sağlamaktır. Bu konularda dersinizi çalışın ki çocuklarımız yaşasın. Entrikalarla, kulislerle, siyasi hesaplarla vakit kaybetmek yerine; çocuklarımızın, eğitim neferlerimizin güvenliğini sağlayacak somut adımlar atın.” İfadeleri ile sürdürdü.

Özdemir ardından 1 Nisan tarihinde Bilecik İl Genel Meclisinde yapılan Başkanlık seçimlerinde yaşananlarla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“1 Nisan 2026 tarihinde Bilecik İl Genel Meclisinde yaşananlar, bir yerel yönetim seçimi değil; demokratik meşruiyetin rüşvet, şantaj ve kumpas kıskacında boğulma girişimidir. Bilecik halkının helal oylarıyla oluşan meclis aritmetiği, kirli ellerin müdahalesiyle sakatlanmış; sandıkta kazandığımız zafer, masa başında kurulan pazarla çalınmıştır.

Öncelikle basın yoluyla bize gönderme yapanlara sesleniyoruz;

"Dersimize iyi çalıştık" diyerek övündüğünüz o "ders", siyaset değil, ahlak dışı bir operasyondur. Sizin çalıştığınız ders; bir meclis üyesinin ekonomik,ve kişisel zaaflarını siyasi bir koz olarak kullanma sanatıdır! Sizin dersiniz; iş vaatleriyle, nakit pazarlıklarıyla insanların onurunu açık artırmaya çıkarmaktır.

Sizin ‘ders’ dediğiniz kavramı ailemizden ve parti büyüklerimizden bu şekilde öğrenmedik.Biz siyaseti dürüst ve şeffaf yapanlardanız.Yapılan bu adına ders dedikleri siyasi oyunu kabul etmek diğer tüm mevkidaşlarım adına tarafımca saygısızlık olaraktır.Siyasi ahlakını hukuk devleti,eşitlik insan hakları ve adalet gibi temel değerler üzerine kurmayanların siyaseti muhattabım değildir.

"Seçim olacağını bile bilmiyorlardı" diyerek itiraf niteliğindeki beyanı o yarım saatlik baskın seçim kurnazlığı ise, sizin dürüst bir yarıştan ne kadar korktuğunuzun en somut belgesidir.

Seçim günü Grup Sözcümüzün 13.30 sularında meclis başkanı ile yaptığı görüşmede seçim tarihini ve saatini sormasına karsın Meclis Bakanı’nın henüz AK parti il başkanı ile görüşme yapmadığını ve seçimin bugün olmayacağını belirtti.Bu süreç içerisinde yaptığımız grup toplantısında il genel meclisi başkan adayımız belirlendi.Ardından 14.26 ‘da Grup sözcümüzün gün içinde yapacakları toplantının saat ve gündemini sormak üzere meclis başkanını tekrar aradığında seçimin bugün olacağını şaşkınlıkla öğrendik.



Yani seçimden yarım saat önce tarafımıza seçim bilgisi verildi.Yangından mal kaçırır gibi, yarım saat sonra gerçekleştirilecek seçime çağrılmak hangi siyasi olgunluğa uyar?

Biz soruyoruz:

Halkın iradesini banka dekontlarıyla takas etmek hangi siyasi ahlaka sığar?

Siyasi ikballerini, başkalarının borçlarını temizleme vaadi üzerine kuranlar üzerinden demokratik bir seçim ne kadar "meşru" kılınır?

Karşısında dimdik durduğumuz meşruluğu açıkça tartışma konusu olan girişimleri bizim yaptığımız düşünüldüğünde siyasi tarih sayfalarına ve yargı kararlarına konu olma ihtimalimizi halkımızın takdirine bırakıyoruz.



Buradan ilan ediyoruz:

Bir kişinin haysiyetini satın alabilirsiniz ama Bilecik halkının iradesini asla satın alamazsınız! Kendi grubuna, partisine ve kendisine oy veren binlerce seçmene ihanet eden o şahıs;’Ben öyle uygun gördüm’ şeklinde ortaya koyduğu ifadesi ile temsil ettiği makamın sorumluluğuyla ve kendisine oy veren vatandaşların iradesiyle açıkça çelişmektedir.

Bu "kirli transferin" kahramanları bilsin ki; rüşvetle, torpille ve baskın seçim kurnazlığıyla oturduğunuz o koltuklar size sadece utanç getirecektir.



Cumhuriyet Halk Partisi olarak, meclis üyemizin şahsi zaafları üzerinden yürütülen bu "operasyonun" parti içi disiplinimize,aidiyet duygusuna ve demokratik seçim ahlakına uymaması sebebiyle peşini bırakmayacağız. Parti grup kararına uymayan her üyemizin Cumhuriyet Halk Partisinin örgüt disiplini ve kurumsal ilkelerine de aykırı davranmış olacağını buradan net ifade ediyoruz.



Ortaya attığımız tezleri bugün yalanlayanlar zamanla,kimin çoluğunun çocuğunun işe alındığını, kaç kişiye iş sözü verildiğini ve o kişinin statüsünün nasıl değiştiğini kamuoyu ile birlikte göreceklerdir.

Bizim siyasetimiz; karanlık odalarda "kredi vaadi" pazarlığı yapanların değil, halkın huzurunda dimdik duranların siyasetidir. Ramazan Kurtulmuş’un 11 oyla başkan seçilmesi yasal olabilir ama siyasi ve etik karşılığı "yok" hükmündedir.İl Genel Meclis Başkanı Razaman Kurtulmuş siyasi ve ticari itibarı olan bir şahıstır.Meşruluğu tartışmalı olan bir seçimin öznesi olması itibarını zedeleyecek bir unsur olduğundan Razaman Başkan’ında gerekeni yapacağından ve seçimin tekrarına kadar uzanan bir mücadeleyi vereceğinden şüphemiz yoktur. Bu seçim, Bilecik tarihinde "irade hırsızlığı" ile gerçekleştirilen bir seçim olarak hafızalara kazınmıştır.



Bilecik halkı müsterih olsun; sizin iradenizi üç kuruşluk pazarlıklara meze eden zihniyetlerle mücadelemiz, en sert şekilde devam edecektir,

Siyasi namusunu koruyanlara selam olsun, satanlara ve satın alanlara ise ihtarımızdır:

HALKIN ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSINIZ!

Saygılarımla.”

Özdemir'in açıklaması sonrası toplantı basın mensuplarının soruları ile devam etti.