CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, partisinin Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki İsmail Cem Meydanı'nda düzenlendiği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bülbül, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tutuklanmasına ilişkin, "Kuşadası'nın iradesi olan Ömer Günel, Silivri'de tutsak ve Kuşadası'nda iddia edilen eylemlerinden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'da yapılan soruşturma nedeniyle tutuklandı. Bu açıkça, AKP iktidarının hukuk tanımaz tavrıdır. Kuşadası'nın iradesi tutsaktır" dedi.

Milli irade mitinglerine devam ettiklerini belirten Bülbül, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu gibi Ömer Gülen'in yanındayız. 101'inci mitingimiz... 102 yıllık partimizde 101'inci mitingi, burada yapıyoruz ve direniyoruz, direniyoruz, direniyoruz. Hukuk devleti kuruluncaya kadar, demokrasi ve özgürlükler yaşanıncaya kadar mücadeleyi devam ettireceğiz. Biz diyoruz ki, 'Milli irade gazpiçlarına karşı sandıktan çıkanları, mahkeme kapılarında, mahkemede yapılan yargı aparatlarıyla tutsak ediyorsunuz. Sandık iradesiyle tutsak edemezsiniz. Bunun hesabını ilk seçimde, sandıkta soracağız. Ama unutmasınlar hukuk devleti inşasından sonra da onlar da yargılanacaklar. Bu işin işin içinde olanlar..."