CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun son bulması ve erken seçim talebiyle düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyoe" mitinglerinin 101'incisi Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde gerçekleşiyor.

101'inci miting öncesi CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:

"101'inci mitingi Kuşadası'nda yapıyoruz. Görkemli bir miting olacak Genel Başkanımızla beraber. Halkımız Aydın'daki bu kumpas davasını reddetmek için bugün alanlara geliyor. Alanlarda hep beraber 'Kumpasa hayır' diye, tutuklu tüm belediye başkanlarımıza, 'Cumhurbaşkanı adayımıza özgürlük' diye bağıracağız. Bugün halkımız burada."