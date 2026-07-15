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CHP Antalya'da parti içi disiplin süreci dikkat çeken bir gelişmeyle gündeme geldi. CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyesi Hür Diren Dağ'ın, kendisi ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla yaptığı başvurunun ardından iki parti yöneticisi hakkında disiplin süreci başlatıldı.

CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, CHP Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Topak ile CHP Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mahmuthan Dolapçı'nın tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildi.

YENİ YÖNETİMİN İLK TOPLANTISINDA KARAR ÇIKTI

Dosya, CHP Antalya İl Başkanlığı'nın yeni dönem ilk yönetim kurulu toplantısında ele alındı. Yapılan görüşmelerin ardından iki isim hakkında tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılması kararlaştırıldı.

Nihai kararın ise CHP Antalya İl Disiplin Kurulu'nun tarafların savunmalarını almasının ardından yapılacak inceleme sonucunda verileceği belirtildi.

HÜR DİREN DAĞ'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İDDİASI

Hür Diren Dağ, daha önce yaptığı açıklamalarda sosyal medya üzerinden ailesi ve küçük yaştaki çocuğunu hedef aldığı öne sürülen paylaşımlar nedeniyle hukuki süreç başlattığını kamuoyuna duyurmuştu.

Dağ, söz konusu paylaşımların CHP Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Topak tarafından yapıldığını iddia ederek hem adli mercilere başvurduğunu hem de parti içinde disiplin mekanizmasının işletilmesini talep ettiğini açıklamıştı.

ADLİ SÜREÇ DE DEVAM EDİYOR

Disiplin sürecinin uzun süre başlatılmamasına tepki gösteren Hür Diren Dağ, parti yönetiminin konuya sessiz kaldığını ifade etmiş, ailesi ve çocuğunu hedef alan iddiaların parti disiplini açısından da değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Öte yandan, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin adli sürecin de ilgili yargı mercileri nezdinde devam ettiği öğrenildi. antalyakorfez.com'un haberine göre, CHP Antalya İl Disiplin Kurulu'nun savunmaların ardından dosya hakkında kesin kararını vermesi bekleniyor.