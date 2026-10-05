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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, Merkez İlçe Başkanı Gökhan Karacaer ve Kadın Kolları İl Başkanı Serpil Baysal, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak’ı ziyaret etti. Görüşmede Aksaray tarımının mevcut durumu, çiftçilerin karşı karşıya kaldığı sorunlar ve üretimin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

AKSARAY TARIMININ GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray teşkilatı, kent ekonomisinin önemli unsurlarından biri olan tarım sektörüne yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, Merkez İlçe Başkanı Gökhan Karacaer ve Kadın Kolları İl Başkanı Serpil Baysal, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile bir araya geldi.

Ziraat Odası Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette, Aksaray'ın tarımsal üretim kapasitesi, çiftçilerin sahada karşılaştığı sorunlar ve üretimin sürdürülebilir şekilde güçlendirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Görüşmede tarım sektörünün yalnızca üreticiler açısından değil, Aksaray'ın ekonomik yapısı, istihdamı ve kırsal yaşamı açısından da taşıdığı önem üzerinde duruldu.

ÇİFTÇİNİN SAHADAKİ SORUNLARI KONUŞULDU

Ziyaretin ana gündem başlıklarından birini çiftçilerin yaşadığı sorunlar oluşturdu.

Üretim maliyetleri, tarımsal girdiler, ürünlerin pazarlanması, üreticinin emeğinin karşılığını alması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği gibi başlıkların değerlendirmeye alındığı görüşmede, sahadaki sorunların doğrudan üreticilerin temsilcileriyle ele alınmasının önemine dikkat çekildi.

Aksaray'ın geniş tarım alanları ve üretim potansiyelinin bulunduğu belirtilirken, bu potansiyelin korunması ve geliştirilmesi için üreticinin desteklenmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

Tarım sektöründe yaşanan gelişmelerin yalnızca çiftçiyi değil, tarıma bağlı sektörleri, ticareti, istihdamı ve tüketiciyi de doğrudan etkilediği vurgulandı.

“ÜRETEN ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ziyaretin ardından CHP Aksaray teşkilatı tarafından yapılan değerlendirmede, üreticilerin sorunlarının gündemde tutulacağı mesajı verildi.

CHP Aksaray teşkilatı, “Üreten, emek veren ve toprağına sahip çıkan tüm çiftçilerimizin yanında olmaya; şehrimizin sorunlarını ortak akılla konuşmaya ve çözüm için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte tarım sektöründeki sorunların siyasi görüş ayrılıklarının ötesinde, kent genelinde ortak bir gündem olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekildi.

ZİRAAT ODASI İLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile gerçekleştirilen görüşmede, tarımsal üretimin mevcut durumu ve çiftçilerin beklentileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziraat odaları, üreticilerin sahadaki sorunlarını ve taleplerini ilgili kurumlara aktaran önemli meslek kuruluşları arasında yer alırken, siyasi parti temsilcilerinin gerçekleştirdiği ziyaretler de bu sorunların gündeme taşınması açısından önem taşıyor.

CHP Aksaray yönetiminin gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında da tarım sektörünün mevcut koşulları ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

AKSARAY EKONOMİSİNİN TEMEL ALANLARINDAN BİRİ

Aksaray'da tarım, kent ekonomisinin önemli üretim alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Kentte tarımsal üretimin yanı sıra hayvancılık ve tarıma dayalı sektörler de kırsal ekonominin önemli unsurları arasında bulunuyor.

Bu nedenle tarımsal üretimde yaşanabilecek maliyet, verimlilik, pazarlama ve gelir sorunları yalnızca üreticileri değil, kent ekonomisinin farklı kesimlerini de etkileyebiliyor.

Gerçekleştirilen ziyarette de tarımın yalnızca bugünün değil, Aksaray'ın gelecekteki ekonomik yapısının önemli başlıklarından biri olduğu değerlendirmesi öne çıktı.

“ORTAK AKILLA ÇÖZÜM” VURGUSU

CHP Aksaray teşkilatı, kentte yaşanan sorunların farklı kesimlerin görüşlerinin alınarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ortak akıl ve istişare vurgusu yaptı.

Bu kapsamda Ziraat Odası ile gerçekleştirilen görüşmenin, üreticilerin sahadaki beklentilerinin ve tarım sektöründeki gelişmelerin değerlendirilmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül ve beraberindeki heyet, görüşmenin ardından Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'a misafirperverliği ve samimi sohbeti için teşekkür etti.

TARIM GÜNDEMİNİN TAKİP EDİLECEĞİ MESAJI

CHP Aksaray teşkilatının ziyaretinde verilen mesajların merkezinde üretim, çiftçinin emeği, tarımsal sürdürülebilirlik ve Aksaray'ın tarım potansiyelinin güçlendirilmesi başlıkları yer aldı.

Parti teşkilatı, üreticilerin yaşadığı sorunların gündeme taşınması ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi konusunda çalışmaların sürdürüleceğini ifade ederken, farklı kurum ve kesimlerle gerçekleştirilecek görüşmelerin de devam edeceği mesajını verdi.

Aksaray'da tarım sektörünün geleceği, üreticilerin ekonomik koşulları ve kentin üretim kapasitesinin geliştirilmesi konusu önümüzdeki dönemde de kentin önemli gündem başlıklarından biri olmaya devam edecek.