Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül ve beraberindeki heyet, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök’ü makamında ziyaret etti. Görüşmede Aksaray’ın tarım ve ticaret alanındaki gelişmeleri, üreticilerin beklentileri ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, kent ekonomisine yönelik istişarelerin önemine dikkat çekildi.

CHP HEYETİNDEN TİCARET BORSASI’NA NEZAKET ZİYARETİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, İl Başkan Yardımcısı Ulaş Dönmez, Kadın Kolları İl Başkanı Serpil Baysal ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Solmaz Dönmez, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök’ü makamında ziyaret etti.

Nezaket çerçevesinde gerçekleştirilen buluşmada, Aksaray’ın ekonomik yapısında önemli bir yere sahip olan tarım ve ticaret sektörleri kapsamlı şekilde ele alındı. Taraflar, kentin üretim potansiyeli ve ekonomik dinamiklerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

GÜNDEMDE TARIM VE TİCARETİN GELECEĞİ VARDI

Ziyaretin en önemli başlıklarından biri, Aksaray’ın tarım sektöründeki mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentileri oldu. Kent ekonomisinin temel taşlarından biri olan tarımsal üretimin geliştirilmesi, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve sektör temsilcilerinin talepleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede ayrıca ticaret hayatının gelişimine katkı sağlayacak adımlar, üretimin sürdürülebilirliği ve ekonomik hareketliliğin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

ÜRETİCİLERİN BEKLENTİLERİ MASAYA YATIRILDI

Heyetin ziyaretinde, üreticilerin yaşadığı sorunlar ile sektörün beklentileri de gündeme geldi. Tarımsal üretimin desteklenmesi, ticaretin güçlendirilmesi ve Aksaray ekonomisinin daha da geliştirilmesine yönelik görüşler karşılıklı olarak paylaşıldı.

Kentin ekonomik kalkınmasında kurumlar arası diyalog ve istişarenin önemine dikkat çekilen görüşmede, ortak akılla hareket edilmesinin Aksaray’ın geleceği açısından önemli olduğu vurgulandı.

CANSU BÜLBÜL’DEN HAMİT ÖZKÖK’E TEŞEKKÜR

CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, ziyaretin ardından Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök’e gösterdiği ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Bülbül, kentin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak her türlü istişarenin önem taşıdığını belirterek, Aksaray’ın tarım ve ticaret alanındaki potansiyelinin daha ileri taşınmasına yönelik görüş alışverişlerinin devam etmesinin değerli olduğunu ifade etti.

KURUMLAR ARASI DİYALOG VURGUSU

Gerçekleştirilen ziyaret, siyasi temsilciler ile ekonomik kuruluşlar arasındaki iletişim ve istişarenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Tarım ve ticaretin Aksaray ekonomisindeki stratejik konumu dikkate alındığında, üreticilerin taleplerinin dinlenmesi ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerin kentin ekonomik geleceğine yönelik değerlendirmeler açısından önem taşıdığı ifade edildi.

CHP Aksaray İl Teşkilatı’nın Ticaret Borsası ziyareti, Aksaray’ın ekonomik gündeminin farklı paydaşlarla ele alınması ve kentin üretim gücüne ilişkin değerlendirmelerin paylaşılması açısından dikkat çeken temaslardan biri olarak değerlendirildi.