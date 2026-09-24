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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül ve beraberindeki heyet, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı’yı makamında ziyaret etti. Görüşmede okullarda yaşanan şiddet olayları, okul güvenliği ve çocukların güvenli eğitim ortamlarında yetişmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemi ele alındı.

EĞİTİM GÜNDEMİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE DEĞERLENDİRİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, İl Başkan Yardımcısı Ulaş Dönmez, Kadın Kolları İl Başkanı Serpil Baysal ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Solmaz Dönmez, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı’yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Aksaray’da eğitim alanında öne çıkan başlıklar kapsamlı şekilde değerlendirilirken, özellikle son dönemde okullarda yaşanan saldırı ve şiddet olayları ile öğrencilerin güvenli eğitim ortamlarında bulunmasına yönelik konular gündeme geldi.

Heyet ile İl Milli Eğitim Müdürü Uzantı arasında gerçekleşen görüşmede, eğitim ortamlarının güvenliğinin yalnızca fiziki tedbirlerle sınırlı kalmaması gerektiği yönündeki değerlendirmeler de paylaşıldı.

OKULLARDAKİ ŞİDDET OLAYLARI GÖRÜŞMENİN ANA BAŞLIKLARINDAN BİRİ OLDU

Ziyaret sırasında son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının toplumun farklı kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konu olduğuna dikkat çekildi.

Görüşmede, öğrencilerin güvenli ortamlarda eğitim almasının önemine vurgu yapılırken, okul güvenliğinin yalnızca okul binalarıyla sınırlı bir mesele olmadığı, öğrencilerin sosyal çevresi ve aile yaşamıyla birlikte değerlendirilmesi gereken çok yönlü bir konu olduğu ifade edildi.

Okul güvenliği kapsamında alınabilecek önlemlerin yanı sıra, çocukların fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini güvende hissedecekleri eğitim ortamlarının oluşturulmasının da önem taşıdığı dile getirildi.

“SADECE GÜVENLİK TEDBİRLERİ YETERLİ DEĞİL”

CHP heyeti tarafından görüşmede, okul güvenliğinin güçlendirilmesi konusunda yalnızca güvenlik tedbirlerinin artırılmasının tek başına yeterli olmayacağı yönündeki değerlendirmeler paylaşıldı.

Heyetin aktardığı görüşlere göre;

Aile içi sorunlar,

Ekonomik koşullar,

Dijital ortamların çocuklar üzerindeki etkileri,

Sosyal ve psikolojik problemlerin

ilgili kurumların ortak çalışmalarıyla ele alınmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Görüşmede, sorunların erken aşamada tespit edilmesinin ve önleyici çalışmaların yaygınlaştırılmasının uzun vadeli çözümler açısından önemli olduğu dile getirildi.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Ziyarette öne çıkan başlıklardan biri de kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi oldu.

Eğitim alanında karşılaşılan sorunların çözümünde Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kamu kurumları, aileler ve sosyal destek mekanizmalarının birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

Özellikle çocukların akademik başarısının yanında ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesinin, güvenli okul ikliminin oluşturulmasında önemli bir unsur olduğu ifade edildi.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMI ÖNCELİK OLARAK ELE ALINDI

Görüşmede, çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesinin ortak bir sorumluluk olduğu yönündeki değerlendirmeler öne çıktı.

Taraflar, eğitimde yaşanan sorunların farklı boyutlarıyla ele alınmasının ve kurumlar arasında sürdürülebilir iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

CHP Aksaray heyetinin İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı’ya gerçekleştirdiği ziyaret, eğitimde güvenlik, şiddetin önlenmesi ve çocukların daha güvenli eğitim ortamlarına erişmesine yönelik değerlendirmelerin paylaşıldığı temas olarak kayıtlara geçti.