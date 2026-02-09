Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir ve parti yöneticileri, kentteki esnaf odaları ve sendikalara yönelik kapsamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ile işçi ve memurların sorunları masaya yatırılırken, yeni seçilen oda başkanlarına başarı dilekleri iletildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Örgütü, sahadaki temaslarını aralıksız sürdürüyor. CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaret programında, kentin ekonomik ve sosyal dinamiklerini temsil eden esnaf odaları ile sendikalar tek tek ziyaret edilerek sorunlar yerinde dinlendi.

“ESNAFIN VE EMEĞİN NABZI TUTULDU”

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir’e ziyaretlerde; Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, Kadın Kolları İl Başkanı Elif Gökkuş, Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı Berrin Özan, İl Başkan Yardımcıları İsmail Bozkurt, Erdoğan Han, Mehmet Uzer ve Fatih Solak eşlik etti. Heyette ayrıca Merkez İlçe Sekreteri Eda Akpınar ile Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Ramazan Gönen ve İbrahim Canpolat da yer aldı.

“ODA BAŞKANLARINA TEBRİK, ESNAFA DESTEK”

Heyet kapsamında;

Aksaray Minibüsçüler, Halk Otobüsçüler ve Umum Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Veysel Öztürk,

Kasaplar, Besiciler ve Hayvan Alım Satım Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Düzgün,

Fırıncı, Lokantacı ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Halis Altınsoy,

Elektrik Teknisyenleri ve Sıhhi Tesisatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bakan Kula ve yönetim kurulları ziyaret edildi. Ziyaretlerde yeni seçilen oda başkanları tebrik edilerek görevlerinde başarı dilekleri iletildi.

“İŞÇİ VE MEMURUN SORUNLARI MASADA”

CHP heyeti ayrıca Hizmet-İş Sendikası Aksaray Şube Başkanı Şener Belgemen ile Kamu-Sen Aksaray İl Başkanı Ali Toprak ve bağlı sendika başkanlarını ziyaret etti. Görüşmelerde işçi ve memurların karşı karşıya kaldığı ekonomik ve özlük hakları sorunları ele alınırken, sendikal mücadelenin önemine dikkat çekildi.

CHP İl Başkanı Bilal Özdemir, sendika yönetimlerine hitaben yaptığı değerlendirmede, “Emekçinin, işçinin ve memurun hak arama mücadelesinin yanındayız. Bu süreçte her zaman destek olmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

“SORUNLAR YERİNDE DİNLENDİ”

Ziyaretlerin ortak gündemini; artan maliyetler, düşen alım gücü, esnafın ayakta kalma mücadelesi ve emek kesiminin yaşadığı geçim sıkıntısı oluşturdu. Oda başkanları ve sendika temsilcileri, sahadaki tabloyu doğrudan CHP heyetine aktarırken, çözüm beklentilerini de dile getirdi.

Gerçekleştirilen temasların ardından CHP Aksaray İl Örgütü, esnaf ve emek kesiminin taleplerini rapor haline getirerek hem yerel hem de genel siyaset gündemine taşıyacaklarını bildirdi. Ziyaret programı, karşılıklı teşekkür ve iyi niyet temennileriyle sona erdi.