Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir ve beraberindeki heyet, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen Aksaray şubelerini ziyaret ederek son dönemde yaşanan olaylar ve okullardaki güvenlik eksikliklerini değerlendirdi.

ZİYARETLERDE GÜNDEM GÜVENLİK OLDU

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, parti yöneticileriyle birlikte kentte faaliyet gösteren eğitim sendikalarına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, son dönemde yaşanan olaylar ve eğitim kurumlarındaki güvenlik sorunları ele alındı.

Bilal Özdemir’e ziyaretlerde; Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, Kadın Kolları İl Başkanı Elif Gökkuş, Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı Berrin Özan, İl Sekreteri Nazife Küçük, İl Başkan Yardımcıları Didem Akın ve İsmail Bozkurt, Merkez İlçe Sekreteri Eda Akpınar ile İl Disiplin Kurulu Üyesi Rana Arıbaş eşlik etti.

“BAŞSAĞLIĞI VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETTİK”

Ziyaret kapsamında Eğitim Sen Aksaray Şube Başkanı Şevket Köksal ve Türk Eğitim Sen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak ile bir araya gelen heyet, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayları gündeme taşıdı.

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada,

“Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olayları, okullardaki güvenlik eksikliğini ve otorite boşluğunu konuşarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE GÜVENLİK TARTIŞMASI

Ziyaretlerde özellikle okullardaki güvenlik eksikliği ve denetim sorunları üzerinde duruldu. Son dönemde farklı illerde yaşanan olayların ardından eğitim kurumlarındaki güvenlik önlemleri yeniden tartışma konusu haline geldi.

Eğitim sendikaları temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik beklentiler de dile getirildi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Özdemir, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede,

“Eğitim Sen Aksaray Şube Başkanı Şevket Köksal'a ve Türk Eğitim Sen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak'a nazik misafirperverlikleri için teşekkür ederim.” dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından, eğitim kurumlarındaki güvenlik önlemleri ve yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerin önümüzdeki süreçte de gündemde kalması bekleniyor. Konunun hem yerel hem de ulusal düzeyde tartışılmaya devam edeceği öngörülüyor.