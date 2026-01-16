Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



CHP Aksaray’da belde başkanları toplantısı: “Bu yolun sonu iktidar”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Örgütü, belde teşkilatlarının katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Parti çalışmalarının sahaya daha etkin yansıtılması, beldelerdeki örgütsel yapının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantı, birlik ve kararlılık mesajlarıyla dikkat çekti.

Toplantıya CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, İl Sekreteri Nazife Küçük, İl Başkan Yardımcıları Osman Bilgen, Mehmet Uzer, İsmail Bozkurt ve Şenol Ünal ile Merkez İlçe Sekreteri Eda Akpınar katıldı. Ayrıca belde teşkilatlarını temsilen; Taşpınar Belde Başkanı Mustafa Demir, Yeşilova Belde Başkanı Halil Vurgun, Yeşiltepe Belde Başkanı Abdurrahman Turgut, Yenikent Belde Başkanı Bircan Boztoprak, Helvadere Belde Başkanı Adem Tezgel ve Bağlıkaya Belde Başkan Vekili Ali Aydoğdu toplantıda hazır bulundu.

Gerçekleştirilen toplantıda, beldelerde yürütülen mevcut çalışmalar masaya yatırılırken, önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek örgütlenme faaliyetleri, saha çalışmaları ve vatandaşla birebir temasın artırılmasına yönelik planlamalar detaylı şekilde ele alındı. CHP Aksaray İl Örgütü’nün, belde teşkilatlarıyla koordinasyonu daha da güçlendirerek, yerelden genele yayılan güçlü bir siyasal çalışma yürütme hedefinde olduğu vurgulandı.

Toplantı sonrası yapılan değerlendirmede, CHP’nin iktidar hedefi doğrultusunda kararlı bir şekilde yoluna devam ettiği ifade edilerek, “İktidar yolumuzda yılmadan, yorulmadan çalışarak mücadelemize devam ediyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Biliyoruz ki bu yolun sonu iktidar” mesajı öne çıktı.