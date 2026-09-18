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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül ve beraberindeki heyet, Eskil ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların talep, sorun ve beklentilerini yerinde dinledi. Ziyaretlerin ardından ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülbül, esnafın en önemli gündeminin işlerin durgunluğu, düşen alım gücü ve artan maliyetler olduğunu belirterek iktidara akaryakıt, mazot maliyetleri, çiftçi desteği ve vatandaşın alım gücüne ilişkin sorular yöneltti.

CHP TEŞKİLATI ESKİL’DE SAHAYA ÇIKTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Eskil ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde esnaflarla bir araya gelen CHP heyeti, işletmelerin genel durumu hakkında bilgi aldı. Esnafın günlük yaşamda ve ticari faaliyetlerinde karşılaştığı sorunlar, ekonomik beklentileri ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

CHP Merkez İlçe Başkanı Gökhan Karacaer’in de Eskil esnafıyla bir araya gelerek talep, sorun ve beklentileri dinlediği ziyaretlerde, parti teşkilatının sahada vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya devam edeceği mesajı verildi.

ESNAFIN ORTAK GÜNDEMİ: DURGUNLUK VE ARTAN MALİYETLER

Ziyaretlerin ardından CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül tarafından yapılan değerlendirmede, Eskil’de görüştükleri esnafların önemli bölümünün benzer ekonomik sorunları dile getirdiği ifade edildi.

Bülbül, esnafın özellikle işlerin durgunluğu, vatandaşların alım gücündeki düşüş ve işletme maliyetlerindeki artışlardan yakındığını belirtti.

Esnafın ekonomik şartlar karşısında ayakta kalmaya çalıştığını dile getiren Bülbül, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışların ekonominin farklı alanlarına yansıdığını savundu.

Bülbül, akaryakıt maliyetlerinin yalnızca araç kullanıcılarını değil, taşımacılıktan üretime, ürün maliyetlerinden satış fiyatlarına kadar geniş bir ekonomik alanı etkilediğini ifade etti.

“ESNAFIMIZ ARTIK ‘NASIL AYAKTA KALACAĞIZ?’ DİYE SORUYOR”

CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, ziyaretlerde esnafın kendilerine aktardığı sorunlara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ilçemizde esnaflarımızı ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledik. Neredeyse her esnafımızın ortak şikâyeti aynı: İşler durgun, vatandaşın alım gücü düşük, maliyetler ise her geçen gün artıyor.”

Akaryakıta yönelik fiyat artışlarının ekonomik hayatın farklı alanlarına yansıdığını belirten Bülbül, “Özellikle akaryakıta gelen zamlar; taşımadan üretime, ürün maliyetinden satış fiyatına kadar her alana yansıyor. Esnafımız artık ‘Nasıl ayakta kalacağız?’ diye soruyor.” dedi.

İKTİDARA DÖRT SORU YÖNELTTİ

Esnaf ziyaretlerinin ardından ekonomik sorunların çözümüne ilişkin iktidara bir dizi soru yönelten Cansu Bülbül, esnafın yaşadığı sıkıntıların yalnızca tespit edilmesinin yeterli olmadığını, somut çözüm adımlarının atılması gerektiğini ifade etti.

Bülbül, açıklamasında şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Esnafımızın bu sorunlarının çözümü için acilen hangi somut çalışmalar yapılıyor?”

“Akaryakıtta bu artışlar böyle devam edecek mi, yoksa vatandaşımızı, esnafımızı ve çiftçimizi rahatlatacak bir önlem alınacak mı?”

“Mazot maliyetleri karşısında özellikle çiftçimizin ve üreticimizin yükünü azaltmak için nasıl bir destek mekanizması hazırlanıyor?”

“Vatandaşın alım gücünü artırmak ve piyasayı canlandırmak için ne zaman somut bir adım atılacak?”

“Sorunları Sadece Dile Getirmek Değil, Çözüm İstiyoruz”

CHP İl Başkanı Cansu Bülbül, saha çalışmalarının yalnızca vatandaşların sorunlarını dinlemekle sınırlı olmadığını, gündeme getirilen problemlerin çözümünün takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Bülbül, “Biz sorunları sadece dile getirmek değil, çözüm üretilmesini istiyoruz. Çünkü esnafımızın, çiftçimizin ve vatandaşımızın artık bekleyecek zamanı kalmadı.” ifadelerini kullandı.

“SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Aksaray teşkilatı tarafından yapılan değerlendirmede ise ilçe ziyaretlerinin ve esnaf buluşmalarının sürdürüleceği belirtildi.

İl Başkanı Cansu Bülbül ve Merkez İlçe Başkanı Gökhan Karacaer, vatandaşların ve esnafın sorunlarını doğrudan sahada dinlemenin önemine dikkat çekerek, taleplerin ilgili gündemlere taşınacağını ifade etti.

CHP teşkilatı tarafından yapılan paylaşımda, “Sahada, vatandaşımızın ve esnafımızın yanında olmaya; sorunları dinleyip çözüm odaklı çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.” mesajı verildi.

Ziyaretlerin sonunda CHP Aksaray teşkilatı, kendilerini ağırlayan Eskil esnafına misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla teşekkür etti.

ESKİL’DE EKONOMİ MESAJI

Eskil’de gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafın ekonomik beklentileri CHP teşkilatının gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. İşlerin durgunluğu, alım gücü, artan işletme maliyetleri ve akaryakıt fiyatlarının oluşturduğu yük, ziyaretlerde dile getirilen temel konular olarak aktarıldı.

CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül ise ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamayla, özellikle esnaf, çiftçi ve vatandaşların ekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

CHP Aksaray teşkilatının önümüzdeki süreçte de ilçe ve esnaf ziyaretlerini sürdürerek vatandaşların sahadaki taleplerini dinlemeye devam edeceği bildirildi.