Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, veteriner hekimlerin toplum sağlığı açısından kritik bir rol üstlendiğini belirterek, meslek grubunun yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

VETERİNER HEKİMLERİN ROLÜNE VURGU

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, Veteriner Hekimler Günü kapsamında yazılı bir açıklama yaptı. Özdemir, veteriner hekimlerin yalnızca hayvan sağlığı alanında değil, toplum sağlığının korunmasında da önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Özdemir açıklamasında, “Toplum sağlığının korunmasında, hayvan refahının sağlanmasında ve gıda güvenliğinin teminat altına alınmasında hayati bir rol üstlenen tüm veteriner hekimlerimizin Veteriner Hekimler Günü’nü kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

“STRATEJİK BİR MESLEK”

Veteriner hekimliğin kapsamına dikkat çeken Özdemir, mesleğin halk sağlığı açısından taşıdığı önemin altını çizdi. Açıklamasında, “Veteriner hekimlik yalnızca hayvan sağlığıyla sınırlı olmayan; halk sağlığını doğrudan ilgilendiren, salgın hastalıkların önlenmesinde kritik görevler üstlenen stratejik bir meslektir. Bugün yaşadığımız pek çok küresel sağlık sorunu, veteriner hekimliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha açıkça göstermiştir.” dedi.

SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Özdemir, veteriner hekimlerin karşı karşıya olduğu sorunlara da değinerek, çalışma koşulları ve mesleki itibar konularında eksiklikler bulunduğunu belirtti.

“Ancak ne yazık ki veteriner hekimlerimiz, özverili çalışmalarına rağmen hak ettikleri değeri ve çalışma koşullarını tam anlamıyla bulamamaktadır. Artan iş yükü, ekonomik zorluklar ve mesleki itibarın korunmasına yönelik eksiklikler, çözülmesi gereken temel sorunlar olarak karşımızda durmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“ORTAK SORUMLULUK”

Sağlıklı bir toplum için veteriner hekimliğin önemine dikkat çeken Özdemir, bu alanda atılması gereken adımlara işaret etti.

Açıklamasında, “Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı hayvanlardan geçtiği gerçeğini unutmadan; veteriner hekimlerimizin hak ettikleri koşullara kavuşması, mesleklerinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

MESAJ VE TEMENNİLER

Özdemir, açıklamasının sonunda veteriner hekimlere teşekkür ederek, meslek hayatlarında başarı dileklerini iletti.

“Bu vesileyle, gece gündüz demeden görev yapan, yaşamın her alanında emek veren tüm veteriner hekimlerimize teşekkür ediyor; meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Veteriner Hekimler Günü kutlu olsun.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

GÖZLER ATILACAK ADIMLARDA

Yapılan açıklamanın ardından, veteriner hekimlerin çalışma koşullarına yönelik iyileştirme taleplerinin ve mesleki düzenlemelere ilişkin beklentilerin önümüzdeki süreçte daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.