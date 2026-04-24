Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



CHP Aksaray İl Başkanı Av. Bilal Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, milli egemenliğin zedelendiğini savunarak eğitim, çocuk güvenliği ve demokrasi vurgusu yaptı; 23 maddelik manifesto açıkladı.

23 NİSAN VURGUSU VE MİLLİ EGEMENLİK MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanı Av. Bilal Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yaptığı basın açıklamasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümüne dikkat çekti. Özdemir, 23 Nisan 1920’nin “egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği gün” olduğunu belirtti.

Açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yürütülen bağımsızlık mücadelesine ve Meclis’in tarihsel rolüne vurgu yapılarak, “Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık savaşını yönettiği Gazi Meclisimiz, Cumhuriyetimiz gibi sonsuza kadar yaşayacaktır” ifadelerine yer verildi.

“SEÇİLMİŞ İRADEYE MÜDAHALE DARBEDİR”

Özdemir, açıklamasında güncel siyasi gelişmelere de değinerek, “Milli Egemenlik” kavramının zedelendiğini savundu.

“Cumhurbaşkanı adayımızın, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın siyasi yargı operasyonlarıyla gözaltına alınmaları, hapsedilmeleri ve görevden uzaklaştırılmaları, seçmen iradesini ve Cumhuriyetimizin temel taşı olan ‘ulusal egemenlik’ ilkesini hedef alan bir darbedir” ifadelerini kullanan Özdemir, demokrasi vurgusu yaptı.

Açıklamada ayrıca, “Demokrasi, sadece sandık konulması değil; aynı zamanda sandıktan çıkan iradenin korunması ve bu iradeye saygı duyulması anlamına gelir” denildi.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ VE EĞİTİM SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Basın açıklamasında çocukların güvenliği ve eğitim sistemi de geniş yer buldu. Özdemir, çocukların eşit, özgür ve güvenli bir ortamda yaşamadığını belirterek çeşitli istatistikleri paylaştı.

“Sadece 1 yılda 1.538 çocuğumuzu dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle kaybettik. 2025 yılında en az 94, son 10 yılda 836 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti” ifadeleriyle tabloyu ortaya koydu.

Okullarda yaşanan güvenlik sorunlarına da dikkat çekilen açıklamada, son dönemde yaşanan olaylara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

14 Nisan’da Şanlıurfa’da okula düzenlenen saldırıda 16 kişi yaralandı.

15 Nisan’da Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

18 Nisan’da Diyarbakır’da okul bahçesinde bulunan iki çocuk hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı.

“Okullar Güvenli Değil”

Özdemir, Eylül 2023’ten bu yana okullarda 47 şiddet ve saldırı olayı yaşandığını belirterek, bu süreçte toplam 23 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ayrıca Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM) yaşanan ölümlere de dikkat çekilen açıklamada, “çocuk sömürü aracı haline gelen MESEM’lerde 18 çocuğumuz hayatını kaybetti” denildi.

Açıklamada, “Okullarımızda çocuklar maalesef güvende değil” ifadesi kullanılarak, yaşanan olayların münferit olmadığı ve uzun süredir devam eden ihmalin sonucu olduğu savunuldu.

23 MADDELİK “ÇOCUKLAR İÇİN GELECEK MANİFESTOSU”

CHP Aksaray İl Başkanı Özdemir, açıklamasında çocuklara yönelik 23 maddelik bir manifesto da açıkladı. Manifestoda öne çıkan başlıklar arasında:

Eğitimin laik ve bilimsel esaslara göre yürütülmesi

Okullara güvenlik görevlisi ve sağlık personeli atanması

Ücretsiz okul yemeği ve temiz su sağlanması

Psikososyal destek sistemlerinin güçlendirilmesi

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması

Çocuk işçiliğiyle mücadele

Okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi

gibi düzenlemeler yer aldı.

Özdemir, “Çocukları korumak bir tercih değil, devletin asli görevidir” ifadeleriyle eğitim ve çocuk politikalarının kamusal bir hak olduğunu vurguladı.

“CUMHURİYET DEĞERLERİYLE GELECEK İNŞA EDİLECEK”

Açıklamanın devamında, Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı nesiller yetiştirme hedefi dile getirilerek, çocukların yalnızca akademik değil; kültürel, sanatsal ve etik değerlerle de donatılmasının önemine dikkat çekildi.

Özdemir, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim önceliğimiz; çocuklarımızın iyi olması, sağlıklı büyümesi, kendini güvende hissetmesi ve eşit olanaklara sahip olmasıdır” dedi.

CHP’nin 23 Nisan kapsamında açıkladığı bu kapsamlı bildirinin ardından, eğitim politikaları, çocuk güvenliği ve demokratik süreçlere ilişkin tartışmaların kamuoyunda gündemdeki yerini koruması bekleniyor.