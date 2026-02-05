

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, parti yöneticileriyle birlikte Aksaray’daki esnaf ve sanatkâr odalarını ziyaret ederek yeni seçilen oda başkanları ve yönetim kurullarını tebrik etti. Ziyaretlerde esnafın kent ekonomisindeki rolüne vurgu yapılırken, karşılıklı dayanışma ve iş birliği mesajları öne çıktı.

CHP Aksaray İl Örgütü, kentte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr odalarına yönelik kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. İl Başkanı Bilal Özdemir’in öncülüğünde yapılan ziyaretlerde, Aksaray ekonomisinin bel kemiğini oluşturan esnaf kesimiyle doğrudan temas kurularak, yeni döneme dair iyi niyet ve başarı temennileri paylaşıldı.

GENİŞ KATILIMLI HEYETLE ZİYARET

Ziyaretlere;

Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, Kadın Kolları Başkanı Elif Gökkuş, İl Başkan Yardımcıları Talat Karaağaç, Erdoğan Han, Adıgüzel Turgut, Mehmet Uzer, İsmail Bozkurt, İlçe Sekreteri Eda Akpınar ile İlçe Başkan Yardımcıları Nedim Akbulut ve İbrahim Canbulut katıldı.

BEŞ ODAYA TEBRİK VE BAŞARI DİLEĞİ

CHP heyeti sırasıyla;

Aksaray Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emre Güler,

Aksaray Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selim İnç,

Aksaray Madeni Sanatkârlar ve Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Murat Tekin,

Aksaray Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mesut Konuk,

Aksaray Manavlar, Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Kuddusi Yeşildal

ve yönetim kurullarını ziyaret ederek, yeni görev dönemlerinde başarı dileklerini iletti.

“ESNAF, ŞEHRİN TAŞIYICI KOLONUDUR”

Ziyaretlerde konuşan CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, esnafın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal hayatın da temel unsuru olduğunu vurgulayarak, karşılıklı diyalog ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

KARŞILIKLI MEMNUNİYET MESAJI

Oda başkanları da ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kentin ekonomik ve sosyal yapısına katkı sunacak her türlü yapıcı temasın değerli olduğunu ifade etti.

Ziyaretlerin ardından CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir ve beraberindeki heyet, oda başkanlarına nazik misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için teşekkür etti. Gerçekleştirilen temasların, önümüzdeki süreçte Aksaray esnafının sorunlarının daha güçlü şekilde gündeme taşınmasına zemin oluşturması bekleniyor.