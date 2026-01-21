Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



CHP Aksaray İl Başkanı Av. Bilal Özdemir, son günlerde iktidar milletvekilleri tarafından “müjde” adı altında servis edilen açıklamalara sert tepki gösterdi. Yazılı bir basın açıklaması yayımlayan Özdemir, Aksaray’a yönelik yıllardır beklenen yatırımların hâlâ hayata geçirilmediğini vurgulayarak, kamuoyuna yansıtılan açıklamaların gerçeklerle örtüşmediğini ifade etti.

“YAPILMAYAN YOL YAPILMIŞ GİBİ SUNULDU”

Özdemir açıklamasında, 24 yıldır yapılmayan Aksaray–Ortaköy yolunun, yalnızca 5–6 kilometrelik Ortaköy Çevre Yolu çalışmasına rağmen tamamlanmış gibi gösterildiğini belirtti. Açılış için bakan getirilmek istenmesini de eleştiren Özdemir, bunun kamuoyunu yanıltmaya dönük bir algı çalışması olduğunu dile getirdi.

“SANAYİ ALANI İLANI İCRAAT DEĞİLDİR”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 13 ilde toplam 59 bin hektarlık 16 yeni sanayi yatırım alanının Resmî Gazete’de ilan edilmesinin, iktidar milletvekillerinin kendi icraatları gibi sunulduğunu ifade eden Özdemir, şu noktanın altını çizdi:

“Bu işlem tamamen bakanlığın tasarrufudur. Aksaray milletvekillerinin bu kararda herhangi bir katkısı yoktur. Ayrıca ilan edilen alanlar doğrudan kamu yatırımı değildir.”

Özdemir, bu tür açıklamaların Aksaraylılara geçmişte vaat edilip hayata geçirilmeyen havalimanı, hızlı tren, stadyum ve diğer kamu yatırımlarını hatırlattığını söyledi.

“AKSARAY’IN BEKLEDİĞİ HİÇBİR YATIRIM YOK”

“Müjde” olarak sunulan kararın içinde Aksaray halkının yıllardır beklediği temel yatırımların hiçbirinin bulunmadığını vurgulayan Özdemir, eksikleri madde madde sıraladı:

Hızlı tren yok

Havaalanı yok

Devlet Hastanesi yok

Stadyum yok

Adliye binası yok

Tarımsal sulamaya çözüm yok

İçme suyuna çözüm yok

Trafik sorununa çözüm yok

Aksaray–Ortaköy yolu yok

“Karaman Yapıyor, Aksaray Yerinde Sayıyor”

Sanayi yatırım alanı ilan edilen illerden biri olan Karaman örneğini veren Özdemir, Karaman AKP İl Başkanlığı’nın 2026 yatırım programına ilişkin paylaşımlarını hatırlattı. Buna göre:

Konya–Karaman–Niğde–Mersin–Adana Hızlı Tren Projesi için 3,9 milyar TL,

Karaman–Ermenek yolu için 200 milyon TL,

Sertavul Tüneli bağlantı yolu için 300 milyon TL,

Karaman Çevre Yolu için 250 milyon TL,

Ermenek–Mut Yolu için 100 milyon TL ödenek ayrıldı.

Özdemir, “İşte Karaman, işte Aksaray” diyerek iki şehir arasındaki yatırım farkına dikkat çekti.

“Aksaray Yatırım ve Hizmet Bekliyor”

Açıklamasının sonunda Aksaray halkının boş vaatlerden, hamasetten ve algı operasyonlarından bıktığını ifade eden Özdemir, şehrin artık somut yatırımlar görmek istediğini belirtti.

“Aksaray yatırım bekliyor, hizmet bekliyor. Takdir Aksaray kamuoyunundur.”