CHP, Özgür Özel'in açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün düzenlediği 'Turpun Küçüğü' isimli basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği mal varlığını açıkladı. Özel'in iddiasına göre Bakan Gürlek'in savcıyken aldığı mülkleri edinebilmesi için 190 yıl hiç para harcamadan çalışması gerekiyor.

Özgür Özel, Gürlek’in toplam 325,5 milyon TL’lik 12 adet mülkü olduğunu savunmuştu. CHP lideri Özel, Gürlek’in sahibi olduğu ve sattığı gayrimenkullerinin toplam değerinin ise 452 milyon lira olduğunu söylemişti.