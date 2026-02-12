CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, dün akşam Adalar'da gerçekleşen CHP mitingi öncesi gözaltına alınmıştı. gözaltı gerekçesi hakkında net bir açıklama olmazken, "sosyal medya paylaşımına yorum yaptığı için gözaltına alındığı iddia edilmişti.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, dün geceyi Vatan Emniyet'te geçiren Yıldız'ın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.

Cem Aydın'ın açıklamaları şöyle: