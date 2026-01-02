Cumhuriyet Halk Partisi 2026'nın ilk mitingini 3 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te Çankırı'da düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine yurttaşları davet etti.

'KORKUYU DEĞİL UMUDU BÜYÜTMEK İÇİN!'

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen yıl Türkiye’nin dört bir yanında tam 77 kez eylemdeydik. Yorulmadık, geri adım atmadık! Şimdi, 2026'nın ilk cumartesi gününde, Çankırı’dayız! Korkuyu değil umudu büyütmek için! Kutuplaşma değil kucaklaşmak için! Yoksulluğa alışmamak için!" ifadesini kullandı.

'KALBİM, RUHUM SİZLERLE!'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Çankırı'da düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Yarın Çankırı, hukuksuzluğa karşı bir araya geliyor. Ben de ekran başında çok kıymetli vatandaşlarımızla olacağım. Kalbim, ruhum sizlerle!" ifadesini kullandı.