CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 11. Yargı Paketi'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Yasaların şahsa bağlı olmayan bir objektiflikte düzenlenmesi lazım" diyen Günaydın, hakaret kriterlerinin kamu görevlisi olduğunda değiştiğini ve İmamoğlu'nun "ahmak" davasıyla ilgili bir kara olduğunu açıkladı

Günaydın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ancak burada hakaret suçlarının diğer tipleri ön ödeme kapsamına alınmasına rağmen yalnızca kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu ön ödeme kapsamına alınmıyor. Burada amaçlanan ne? Biliyorsunuz Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aslında Süleyman Soylu'yla karşılıklı bir söz dizimi, YSK üyelerine görevinden dolayı hakaret kılıfına sokuldu ve kendisine ceza verildi. Sadece bu suçu ön ödeme sınırlarının dışına taşıyorlar. Hani nerede hukuki düzenlemelerin objektif olması ve şahsa bağlı olmaması? Şahsa bağlı pozitif de olabilir negatif de olabilir, burada bunu görüyoruz." dedi. Bir başka son derece tehlikeli düzenleme. Bilişim suçlarının işlenmesi suretiyle elde edilen menfaatin bulunduğu hesabı askıya alma ve el koyma işlemlerinde cumhuriyet savcıları ya da mahkemeler değil banka ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmeti sağlayıcılarına yetki tanınıyor. Açıkça savcılığın, soruşturma aşamasının, mahkeme başkanı ve heyetinin baypas edildiği bir düzen ile karşı karşıyayız. Esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri belirlenirken oda ve birlik iradeleri dışlanıyor. Oysa Türkiye'de bu alanda hem hukuki düzenlemeler hem de yıllarca süren teamüller var. Bu teşebbüs özgürlüğünün şüphesiz aksine bir durumdur. 01.01.2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleriyle gecikme cezası ve zammı gibi geri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. Peki güzel bunu yapıyorsunuz, tahsil edilmiş alacakları niye iade etmiyorsunuz? Primini, borcunu zamanında ödeyen vatandaşı aptal yerine koymaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu eşitlik ilkesinin açıkça aleyhine bir düzenlemedir