Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Tahliye Sırasında Felaket Yaşandı

Yerel saatle sabah 08.00 sularında bir vatandaşın yola kaya parçalarının düştüğünü fark edip durumu yetkililere bildirmesi, olası bir facianın boyutunu bir nebze olsun daralttı. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, bölgede yaşayan 60'tan fazla kişiyi tahliye etmeye başladı. Ancak tahliye işlemleri sürerken, dağ yamacından kopan dev kaya kütleleri yerleşim yerlerinin üzerine yuvarlandı.

Felaketin Boyutu: Heyelan nedeniyle bölgedeki birçok konut ve dükkan enkaz altında kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, büyük bir toz bulutunun etrafı kapladığı ve insanların güvenli bölgelere kaçışmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Arama-Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve profesyonel arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerle 10 kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

Güvenliği sağlamak adına yetkililer, afet bölgesine yakın noktalarda yaşayan bin 100’den fazla kişiyi bölgeden tahliye ederek güvenli alanlara nakletti. Bölgedeki arama-kurtarma ekiplerinin, toprak altında kalan vatandaşlara ulaşmak için titizlikle çalıştığı bildirildi.