Kaynak: AA

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, Chobani Stadı'nda planlanan kapasite artışı kapsamında mimari, statik ve betonarme çalışmalarının yaklaşık 1 milyon dolarlık maliyetini kendisinin üstleneceğini açıkladı.

Özbağı, Chobani Stadı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kulübün olağan mali ve idari genel kurulunda yaptığı konuşmanın ardından oluşan yanlış anlaşılmaya açıklık getiren Özbağı, bütün inşaat giderlerini kişisel olarak karşılayacağı yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Özbağı, kendi üstleneceği bölümün mimari, statik ve betonarme projelerinin hazırlanması olduğunu, bunun da yaklaşık 1 milyon dolara karşılık geldiğini ifade etti. Stadın yaklaşık 50 milyon avroluk inşaat maliyetinin ise sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte loca ve kombine satışlarından sağlanacak kaynakla kulüp tarafından karşılanmasının planlandığını kaydeden Özbağı, Fenerbahçe'ye destek vermeyi her zaman gurur verici bulduğunu söyledi.

Seçimli olağanüstü genel kurulda kapasite artış projesini üyelerin beğenisine sunduklarını aktaran Özbağı, projenin Başkan Aziz Yıldırım'ın stadın kapasitesi ve akustiğinin yetersiz olduğu yönündeki değerlendirmesinin ardından geliştirildiğini belirtti. Kongrenin tamamlanmasının ardından büyütme çalışmalarına geçildiğini anlatan Özbağı, projelerin hazırlandığını ve şu anda onay sürecinde bulunduğunu dile getirdi. İnşaatın kasım ayının ortalarında başlamasının öngörüldüğünü belirten Özbağı, çalışmaların 12 ay içinde tamamlanarak 2027'nin kasım ayında bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Özbağı, projenin tamamlanmasıyla stadın hem kapasitesinin artırılacağını hem de mevcut kullanım koşullarının iyileştirileceğini belirterek çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü sözlerine ekledi. Böylece hazırlık sürecinin önemli bölümü tamamlanmış olacak.