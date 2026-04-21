Ticaret Bakanlığı, ABD Ticaret Odası ve bu ülkenin iş dünyası temsilcileri ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bakanlık binasında yapılan toplantıda bir araya geldi.

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ABD Ticaret Odası bünyesindeki ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve Chobani Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya'yı kabul etti. Ulukaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.