Ticaret Bakanlığı, ABD Ticaret Odası ve bu ülkenin iş dünyası temsilcileri ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bakanlık binasında yapılan toplantıda bir araya geldi.

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ABD Ticaret Odası bünyesindeki ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve Chobani Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya'yı kabul etti. Ulukaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.

Chobani Ülker'i geride bıraktı! En zengin zirvesi el değiştirdiChobani Ülker'i geride bıraktı! En zengin zirvesi el değiştirdiEkonomi