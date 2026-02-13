İtalya Serie A'nın 25. haftasında Inter Juventus'u konuk edecek.

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, yarın oynanacak İtalya Derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adam, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Juventus maçında oynamaya hazır olduğunu belirterek müjdeyi verdi.

CHIVU: 'HAKAN ÇALHANOĞLU JUVENTUS MAÇINDA FORMA GİYMEYE HAZIR'

Chivu, ""Hakan Çalhanoğlu, pazartesi gününden bu yana takımla çalışıyor. Herhangi bir sorun yaşamadı ve Juventus maçında forma giymeye hazır." şeklinde konuştu.

Bu sezon Inter formasıyla Serie A'da çıktığı 16 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle son 8 maçta takımdan ayrı kaldı.