China Suarez'den Icardi'ye Çırağan Sarayı'nda romantik doğum günü kutlaması

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 33. yaşını nişanlısı China Suárez ile Çırağan Sarayı’nda kutladı; sosyal medyada mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla alkışları toplayan Icardi, magazin dünyasına da renk katıyor.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, geçtiğimiz gün 33 yaşına bastı. Futbolcunun doğum günü, hem takipçileri hem takım arkadaşları hem de nişanlısı China Suárez tarafından sosyal medyada kutlandı.

Icardi, yeni yaşını China Suárez ile romantik bir kutlamayla karşıladı.

Çift, İstanbul’un simge yapılarından Çırağan Sarayı’nda düzenlenen özel bir organizasyonla doğum gününü kutladı.

Saraydan paylaşılan fotoğraflarda mutluluğu gözlenen Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda duygularını romantik bir dille getirdi.

Icardi'nin sözleri: “Bu günü bu kadar özel kıldığın, bunca sevgin ve her anı eşsiz kıldığın için teşekkür ederim aşkım. Seni seviyorum China Suárez. Ayrıca yanımda olan, uzaktan mesajla, arayarak veya video ile bana bu güzel dilekleri ve sevgilerini ileten herkese çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum.”

Icardi, 2023 yılında PSG'den Galatasaray'a transfer olmuştu. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluklarında büyk pay sahibi olarak taraftarın sevgisini kazanmıştı.

