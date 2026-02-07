Yeniçağ Gazetesi
07 Şubat 2026 Cumartesi
Anasayfa Magazin China Suarez anne olmak istediğini söyledi: Wanda Nara’nın hamlesi olay oldu

China Suarez anne olmak istediğini söyledi: Wanda Nara’nın hamlesi olay oldu

Wanda Nara, eski eşi Mauro Icardi’nin nişanlısı China Suarez’in “Çocuk sahibi olmak istiyorum” sözlerinin ardından yaptığı hamleyle dikkat çekti. Nara’nın bu çıkışı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
China Suarez anne olmak istediğini söyledi: Wanda Nara’nın hamlesi olay oldu - Resim: 1

Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi, geçtiğimiz yıl Wanda Nara ile oldukça olaylı geçen evliliğini resmen sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından ünlü futbolcu, model ve oyuncu China Suarez ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

1 7
China Suarez anne olmak istediğini söyledi: Wanda Nara’nın hamlesi olay oldu - Resim: 2

Özel yaşamlarıyla sık sık magazin manşetlerine taşınan çiftten China Suarez, yakın zamanda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmişti. Suarez, evliliği hiç hayal etmediğini ancak şu sıralar evlenmeyi ve yeniden anne olmayı istediğini dile getirmişti.

2 7
China Suarez anne olmak istediğini söyledi: Wanda Nara’nın hamlesi olay oldu - Resim: 3

Bu sözlerin ardından Wanda Nara’dan dikkat çeken bir karşı hamle geldi. Instagram’da 17,6 milyon takipçiye sahip olan Nara, Mauro Icardi ile birlikte olduğu dönemden kalan fotoğrafları yeniden profilinde görünür hale getirdi.

3 7
China Suarez anne olmak istediğini söyledi: Wanda Nara’nın hamlesi olay oldu - Resim: 4

Nara’nın bu hareketi sosyal medyada “misilleme” olarak yorumlanırken, olay kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı.

4 7
China Suarez anne olmak istediğini söyledi: Wanda Nara’nın hamlesi olay oldu - Resim: 5

Öte yandan Wanda Nara, katıldığı bir televizyon programına telefonla bağlanarak Mauro Icardi’nin kızları için yaklaşık 600 bin dolarlık nafaka borcu bulunduğunu hatırlattı. Ünlü isim, hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı.

5 7
China Suarez anne olmak istediğini söyledi: Wanda Nara’nın hamlesi olay oldu - Resim: 6

Nara ayrıca, evli oldukları dönemde Icardi’nin çalışmasına izin vermediğini öne sürerek bu gerekçeyle ek bir maddi tazminat davası açacağını da açıkladı.

6 7
China Suarez anne olmak istediğini söyledi: Wanda Nara’nın hamlesi olay oldu - Resim: 7
7 7
Kaynak: Haber Merkezi
