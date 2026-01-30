Şampiyonlar Ligi'nde bugün Nyon'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Juventus oldu.

Eşleşmeyi yorumlayan Juventus'un eski oyuncusu ve Scout Müdürü Giorgio Chiellini, 2013'te İstanbul'da oynanan karlı Şampiyonlar Ligi maçını hatırlatarak Galatasaray'dan geçmişin rövanşını almak için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

CHIELLINI: 'İSTANBUL'DAKİ SON MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN FIRSAT'

Chiellini Galatasaray eşleşmesini şu şekilde değerlendirdi:

"Belirleyici hatayı Sneijder’in golünde ben yapmıştım. Bu yüzden bu maç benim için zaten zor bir anlam taşıyor. Ama olumlu tarafından bakalım: Belki İstanbul’daki son maçın kaderini değiştirmek için iyi bir fırsattır. Belki bu karşılaşma da tarihe geçer.

'SAHANIN HER BÖLGESİNDE ÖNEMLİ OYUNCULARA SAHİPLER'

Güçlü ve saygı duyulması gereken bir takım. Sahanın her bölgesinde önemli bireysel oyunculara sahipler. İkinci maçı kendi sahamızda oynayacağız, yani her şey İstanbul’da bitmeyecek. Ancak o stadyuma gidip kendi oyunumuzu oynamalıyız. Onları zayıf yönlerinde zorlamalıyız, çünkü eksikleri var. Ama aynı zamanda sadece hücum hattında değil, genel olarak sahip oldukları büyük potansiyeli ve bireysel kaliteyi de sınırlamayı başarmalıyız.”

GALATASARAY 2013'TE JUVENTUS'U SNEIJDER'İN GOLÜYLE ELEMİŞTİ

2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Galatasaray son hafta gruptan çıkmak için RAMS Park'ta Juventus ile kozlarını paylaşmıştı.

11 Aralık 2013'te İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle maç 31. dakikada tatil edilmişti. Sonraki gün saat 15:00'te kaldığı yerden oynanan maçta Juventus'a 1 puan yetiyordu.

Ancak dakikalar 85'i gösterdiğinde Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder topu ağlara göndererek Galatasaray adına tarihi bir gole imza atmış ve Sarı Kırmızılılar Juventus'u 1-0'lık skorla elemişti.