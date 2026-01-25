Juventus, Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi transfer etmekten vazgeçtiğini açıkladı.

CHIELLINI: 'EN-NESYRI DEFTERİ KAPANDI'

Juventus Scouting Müdürü Giorgio Chiellini konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz! Başka fırsatlara bakacağız." dedi.

Fenerbahçe ile anlaşmaya varılmasına rağmen En-Nesyri'nin transferdeki isteksiz tavrı nedeniyle Juventus'un geri adım attığı düşünülüyor.