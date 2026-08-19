Chery'den G-Class ve Defender esintili EREV hamlesi

Yaklaşık 2.7 ton ağırlığındaki SUV, bataryası doluyken EREV sistemi sayesinde 100 kilometrede sadece 1,52 litrelik ortalama yakıt tüketim değeri yakalıyor. Bataryanın tamamen boşaldığı durumlarda ise 100 kilometredeki tüketim 6,9 litre seviyesinde kalıyor. Aracın 1.800 kg römork çekme kapasiteli dört çeker versiyonu ise 145 km saf elektrikli menzil ve batarya boşken 100 km'de 7,2 litre tüketim sunuyor.