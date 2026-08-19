Kutu formundaki tasarımıyla Mercedes G-Class ve Land Rover Defender hatlarını anımsatan model, şarj stresi yaşatmayan EREV (Uzatılmış Menzilli Elektrikli Araç) altyapısı ve gelişmiş otonom sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor.
Chery'den G-Class ve Defender esintili EREV hamlesi
inli otomotiv devi Chery, küresel pazarda Apple ile isim hakkı krizi yaşamamak adına "iCaur" adıyla konumlandırdığı alt markasının yeni SUV modeli V25'i görücüye çıkardı.Haber Merkezi
KOMPAKT VE BÜYÜK BOY MODELLERİN ORTASINA YERLEŞİYOR
iCaur ürün gamında kompakt V23 ile büyük boy V27 modellerinin arasında konumlanan yeni V25, markanın pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
İlk olarak 2026'nın son çeyreğinde Çin’de satışa sunulacak olan modelin, ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve küresel pazarlarda yollara çıkması planlanıyor.
"TUĞLA" FORMUNDAKİ TASARIMA AERODİNAMİK DOKUNUŞ
Yuvarlak LED farları, düz tavan çizgisi ve yana doğru açılan bagaj kapağıyla sert bir off-road duruşu sergileyen araç, köşeli yapısı nedeniyle rüzgar direncine karşı zorlu bir tasarıma sahip.
Chery mühendisleri bu aerodinamik dezavantajı kırabilmek adına ön bölüme sürtünmeyi yüzde 15 oranında azaltan aktif hava panjuru entegre etti.
Araç, 4.636 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik, 1.855 mm yükseklik ve 2.820 mm aks mesafesi ölçüleriyle öne çıkıyor. 197 mm yerden yüksekliği, 30 derece yaklaşma ve 28 derece uzaklaşma açılarıyla arazi yeteneklerini vurgulayan modelde; 130 kg taşıma kapasiteli sabit yan basamaklar, 21 inç jantlar ve bagaj kapağında 22,7 litrelik harici saklama alanı yer alıyor.
TAVANINDAKİ LIDAR İLE OTONOM SÜRÜŞTE İDDİALI
iCaur V25, tavanına yerleştirilen LiDAR sensörü ve gövdesine dağıtılan diğer 26 sensör sayesinde tekerlekli bir teknoloji üssünü andırıyor.
Chery imzalı Falcon Pilot 700+ sürüş asistan sistemi, gücünü 560 TOPS işlem kapasitesine sahip Horizon Journey 6P çipinden alıyor. Bu donanım, sürücü denetiminde hem şehir içi hem de otoyol sürüşlerinde adresler arası otonom navigasyon imkanı sunuyor.
BATARYA BİTSE DAHİ DÜŞÜK TÜKETİM SUNUYOR
Sistemde bataryayı şarj etmekle görevli jeneratör konumunda 1.5 litrelik 154 beygir gücünde benzinli motor görev yapıyor. 33,67 kWsa kapasiteli LFP (lityum demir fosfat) bataryaya sahip araç, Çin'deki WLTC normlarına göre 150 kilometrelik saf elektrikli sürüş menzili vaat ediyor.
Yaklaşık 2.7 ton ağırlığındaki SUV, bataryası doluyken EREV sistemi sayesinde 100 kilometrede sadece 1,52 litrelik ortalama yakıt tüketim değeri yakalıyor. Bataryanın tamamen boşaldığı durumlarda ise 100 kilometredeki tüketim 6,9 litre seviyesinde kalıyor. Aracın 1.800 kg römork çekme kapasiteli dört çeker versiyonu ise 145 km saf elektrikli menzil ve batarya boşken 100 km'de 7,2 litre tüketim sunuyor.