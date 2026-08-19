Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Chery'den G-Class ve Defender esintili EREV hamlesi

Chery'den G-Class ve Defender esintili EREV hamlesi

inli otomotiv devi Chery, küresel pazarda Apple ile isim hakkı krizi yaşamamak adına "iCaur" adıyla konumlandırdığı alt markasının yeni SUV modeli V25'i görücüye çıkardı.

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Chery'den G-Class ve Defender esintili EREV hamlesi - Resim: 1

Kutu formundaki tasarımıyla Mercedes G-Class ve Land Rover Defender hatlarını anımsatan model, şarj stresi yaşatmayan EREV (Uzatılmış Menzilli Elektrikli Araç) altyapısı ve gelişmiş otonom sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Chery'den G-Class ve Defender esintili EREV hamlesi - Resim: 2

KOMPAKT VE BÜYÜK BOY MODELLERİN ORTASINA YERLEŞİYOR

iCaur ürün gamında kompakt V23 ile büyük boy V27 modellerinin arasında konumlanan yeni V25, markanın pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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Chery'den G-Class ve Defender esintili EREV hamlesi - Resim: 3

İlk olarak 2026'nın son çeyreğinde Çin’de satışa sunulacak olan modelin, ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve küresel pazarlarda yollara çıkması planlanıyor.

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Chery'den G-Class ve Defender esintili EREV hamlesi - Resim: 4

"TUĞLA" FORMUNDAKİ TASARIMA AERODİNAMİK DOKUNUŞ

Yuvarlak LED farları, düz tavan çizgisi ve yana doğru açılan bagaj kapağıyla sert bir off-road duruşu sergileyen araç, köşeli yapısı nedeniyle rüzgar direncine karşı zorlu bir tasarıma sahip.

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Chery'den G-Class ve Defender esintili EREV hamlesi - Resim: 5

Chery mühendisleri bu aerodinamik dezavantajı kırabilmek adına ön bölüme sürtünmeyi yüzde 15 oranında azaltan aktif hava panjuru entegre etti.

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Chery'den G-Class ve Defender esintili EREV hamlesi - Resim: 6

Araç, 4.636 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik, 1.855 mm yükseklik ve 2.820 mm aks mesafesi ölçüleriyle öne çıkıyor. 197 mm yerden yüksekliği, 30 derece yaklaşma ve 28 derece uzaklaşma açılarıyla arazi yeteneklerini vurgulayan modelde; 130 kg taşıma kapasiteli sabit yan basamaklar, 21 inç jantlar ve bagaj kapağında 22,7 litrelik harici saklama alanı yer alıyor.

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Chery'den G-Class ve Defender esintili EREV hamlesi - Resim: 7

TAVANINDAKİ LIDAR İLE OTONOM SÜRÜŞTE İDDİALI

iCaur V25, tavanına yerleştirilen LiDAR sensörü ve gövdesine dağıtılan diğer 26 sensör sayesinde tekerlekli bir teknoloji üssünü andırıyor.

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Chery'den G-Class ve Defender esintili EREV hamlesi - Resim: 8

Chery imzalı Falcon Pilot 700+ sürüş asistan sistemi, gücünü 560 TOPS işlem kapasitesine sahip Horizon Journey 6P çipinden alıyor. Bu donanım, sürücü denetiminde hem şehir içi hem de otoyol sürüşlerinde adresler arası otonom navigasyon imkanı sunuyor.

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Chery'den G-Class ve Defender esintili EREV hamlesi - Resim: 9

BATARYA BİTSE DAHİ DÜŞÜK TÜKETİM SUNUYOR

Sistemde bataryayı şarj etmekle görevli jeneratör konumunda 1.5 litrelik 154 beygir gücünde benzinli motor görev yapıyor. 33,67 kWsa kapasiteli LFP (lityum demir fosfat) bataryaya sahip araç, Çin'deki WLTC normlarına göre 150 kilometrelik saf elektrikli sürüş menzili vaat ediyor.

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Chery'den G-Class ve Defender esintili EREV hamlesi - Resim: 10

Yaklaşık 2.7 ton ağırlığındaki SUV, bataryası doluyken EREV sistemi sayesinde 100 kilometrede sadece 1,52 litrelik ortalama yakıt tüketim değeri yakalıyor. Bataryanın tamamen boşaldığı durumlarda ise 100 kilometredeki tüketim 6,9 litre seviyesinde kalıyor. Aracın 1.800 kg römork çekme kapasiteli dört çeker versiyonu ise 145 km saf elektrikli menzil ve batarya boşken 100 km'de 7,2 litre tüketim sunuyor.

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