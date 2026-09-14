Yeni derece ile birlikte Temmuz 2024’te BYD Fang Cheng Bao Bao 5 modelinin ulaştığı 5.980,05 metrelik rekor 22,28 metre farkla geride bırakıldı.
Elektrikli SUV 6.002 metreye tırmanarak Guinness Dünya Rekoru kırdı
Chery ve Jaguar Land Rover iş birliğiyle geliştirilen yeni menzil uzatmalı elektrikli (EREV) SUV modeli Freelander 8, Tibet’te 6.002,33 metre rakıma ulaşarak "hibrit bir otomobille ulaşılan en yüksek irtifa" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kırdı.Haber Merkezi
üşük oksijen seviyesi ve deniz seviyesine göre yarı yarıya azalan atmosfer basıncında (47,2 kPa) içten yanmalı motorların güç kaybettiği 6.000 metre seviyesinde Freelander 8, mühendislik çözümleriyle zorlu şartların üstesinden geldi.
ZORLU ZEMİN VE İRTİFA İÇİN ÖZEL MÜHENDİSLİK
Güç Yapısı:
Ön aksta 360 kW (483 hp) ve arka aksta 250 kW (335 hp) olmak üzere toplam 818 hp (610 kW) güç üreten çift elektrik motoruna sahip.
8.000 Nm Tork Aktarımı:
Arka akstaki 2 vitesli redüktör şanzıman torku 1,5 kat artırarak dik tırmanışlarda motorda aşırı ısınma yaşanmadan tekerleklere 8.000 Nm tork iletiyor.
Verimli Jeneratör Motor:
Jeneratör işlevi gören 1,5 litrelik turbo şarjlı benzinli motor, ince havada bile tam kapasitesinin %80'ini korumayı başardı.
Yekpare Şasi ve Süspansiyon:
Klasik merdiven tipi şasi yerine 2,98 tonluk araç yekpare (unibody) şasi üzerine inşa edildi; havalı süspansiyon ve CDC sistemiyle kaya zeminli yamaçları gövde bütünlüğünü bozmadan tırmandı.
800V ALTYAPI VE YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİ
60,33 kWsa'lik CATL Freevoy NMC bataryası ve 800V mimarisinden beslenen model; tavana entegre LiDAR ile Huawei Qiankun ADS 5 otonom sürüş sistemini barındırıyor.
Çin'deki Changshu fabrikasında üretilen araç, yaklaşık 41.000 ile 53.700 dolar fiyat aralığıyla pazardaki Li Auto L8 ve Aito M8 gibi rakiplerin karşısına çıkıyor.