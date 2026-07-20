Türkiye otomotiv pazarında son dönemde büyük bir ivme yakalayan Chery, internet üzerinden araç satışı ve rezervasyonu yapan markaların arasına katıldı. Şirketin resmi internet sitesi üzerinden hayata geçirilen bu yeni sistem, özellikle tüketicilerin en büyük şikayetlerinden biri olan stok sorgulama ve araç bulmak için farklı yetkili satıcıları tek tek gezme zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırıyor. Müşteriler, ev konforunda istedikleri model, donanım ve renk konfigürasyonunu seçerek satın alma sürecinin ilk ve en kritik aşamasını dijital ortamda tamamlayabiliyor.

ÖN REZERVASYON BEDELİ DİJİTALDE KALAN MİKTAR BAYİDE ÖDENECEK

Chery'nin kullanıma sunduğu online altyapıda, tüketicilerin beğendikleri aracı kendi adlarına ayırtabilmeleri için 50 bin TL tutarında bir ön rezervasyon bedelini internet üzerinden yatırması gerekiyor. Dijital ortamda talep oluşturulup ön ödeme yapıldıktan sonra, aracın geriye kalan net satış bedeli geleneksel yöntemlerle teslimat öncesinde yetkili bayiye ödeniyor. Tescil, faturalandırma ve resmi teslimat gibi nihai satış işlemleri ise seçilen yetkili bayi bünyesinde tamamlanarak süreç sonlandırılıyor.

TÜM MODELLER SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Online rezervasyon platformunda markanın Türkiye pazarında satışa sunduğu tüm popüler SUV modelleri listeleniyor. Dijital ortamda seçilebilecek donanım paketleri şu şekilde sıralanıyor:

TIGGO 7 Comfort

TIGGO 7 4x2 Prestige

TIGGO 7 4x4 Prestige

TIGGO 8 Prestige

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, temmuz ayına özel bir avantaj da paylaşıldı. Bu kapsamda Chery TIGGO 7 Comfort paketi, lansmana özel olarak 1 milyon 999 bin TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ayrıca kullanıcılar, dönemsel olarak yenilenecek kampanyalara, cazip finansman ve kredi seçeneklerine ve takas imkanlarına da doğrudan bu dijital platform üzerinden anlık olarak erişebilecek.