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Kaynak: AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında İspanyol temsilcisi Real Sociedad'ı 3-1 mağlup etti.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Londra ekibine galibiyeti getiren golleri Morgan Rogers ve Pedro (2) kaydetti.

CHELSEA ERKEN ÖNE GEÇTİ

Ev sahibi ekip karşılaşmaya hızlı başladı ve 10. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi.

Neto'nun ortasında Pedro'nun kafa vuruşunu kaleci Remiro çıkardı. Dönen topu tamamlayan Morgan Rogers, yeni takımındaki ilk golünü atarak Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi.

Real Sociedad ise ilk yarının son dakikasında cevap verdi. Aramburu'nun 45. dakikadaki sert vuruşuyla skor 1-1'e gelirken takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

İKİNCİ YARIDA PEDRO FIRTINASI

İkinci yarıya da hızlı başlayan Chelsea, 48. dakikada yeniden öne geçti.

Reece James'in ortasında Pedro'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.

Joao Pedro, 77. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, Chelsea'nin üçüncü golünü kaydetti ve karşılaşmanın skorunu tayin etti.

ENZO FERNANDEZ'E PROTESTO

Karşılaşmaya damga vuran olay ise 61. dakikada yaşandı.

Takımdan ayrılması gündemde olan Enzo Fernandez, Reece James'in yerine oyuna dahil olduğu sırada tribünlerin bir bölümü tarafından yuhalandı.

Chelsea böylece yeni sezon öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 3-1'lik galibiyetle tamamlarken Enzo Fernandez'e yönelik tribünlerden gelen farklı tepkiler maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.