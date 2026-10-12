Kaynak: Haber Merkezi

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle birlikte İngiltere’nin yaptırım listesine giren ve sahibi olduğu Premier Lig devi Chelsea’yi satmak zorunda kalan Roman Abramoviç, dört yıl aradan sonra yeniden İngiliz basınının ana gündem maddesi haline geldi. BBC ve The Guardian ortaklığında yayımlanan kapsamlı araştırmada, Rus milyarderin 10 milyar doları aşan devasa servetini gizlemek ve vergi ödememek amacıyla geçmiş tarihli sahte belgeler kullandığı iddia edildi.

Oda TV'nin haberine göre, Abramoviç’in şirketler ağına ait 1000’den fazla belgede tarih tahrifatı yapıldığı öne sürüldü. Bazı evrakların, resmi kayıtlara sanki beş yıl önce düzenlenmiş gibi geçirildiği belirlendi. İddiaların odağında ise küresel denetim devi Deloitte’un Kıbrıs yapılanması yer alıyor.

YAPTIRIM KISKACINDA CHELSEA’YE VEDA ETMİŞTİ

Abramoviç’in İngiltere ile bağları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan yakınlığı gerekçe gösterilerek 2022 yılında koparılmıştı. 2003’ten beri elinde tuttuğu Chelsea’yi Mart 2022’de satışa çıkaran Rus iş insanı, İngiliz hükümetinin varlıklarını dondurması ve ülkeye girişini yasaklamasıyla zor bir sürece girdi. Özel izinlerle ligde kalabilen kulüp, Mayıs 2022’de 4,25 milyar sterlinlik bir devir anlaşmasıyla Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyuma satıldı.

KULÜBÜ SATTI AMA PARAYI ALAMADI

Fakat satış Abramoviç için sorunları bitirmedi. Satıştan elde edilen 2,5 milyar sterlinlik tutar, yaptırımlar sebebiyle İngiliz bankalarında donduruldu. Abramoviç bu kaynağı savaştan zarar gören sivillere bağışlayacağını taahhüt etse de İngiliz hükümetiyle fonun aktarılacağı kanallar konusunda kriz yaşandı. 2025 yılının aralık ayında Londra yönetimi paranın Ukrayna’daki insani yardımlara aktarılması için yeni bir adım atsa da taraflar arasındaki anlaşmazlık aşılamadı. Eylül 2026 tarihli mali raporlarda, faiz gelirleriyle birlikte dondurulan tutarın halen bankada bekletildiği kaydedildi.

ŞİMDİ DE 10 MİLYAR DOLARI GİZLEME İDDİASI

Kulübün el değiştirmesinden dört sene sonra ortaya çıkan yeni dosyalar, Abramoviç’in 1999-2013 yılları arasındaki mali hareketlerini mercek altına alıyor. İncelemelerde, milyarlarca dolarlık varlığın kağıt üzerinde yıllar önce başka şirketlere devredilmiş gibi gösterildiği anlaşıldı.

Aklamaların odağında Kıbrıs merkezli Electus Investments şirketi yer alıyor. Şirket üzerindeki 10 milyar doları aşkın varlığın, Britanya Virjin Adaları’nda kurulan aynı isimli başka bir yapıya geçmiş tarihte aktarılmış gibi gösterildiği, fakat şirket içi yazışmaların bu evrakların çok daha sonra hazırlandığını ortaya koyduğu belirtildi. Böylece varlıkların gerçek mülkiyetinin maskelendiği ifade ediliyor.

YATLAR, MALİKANELER VE ÖZEL JETLER EVRAKLARDAN SİLİNDİ

Gazetecilerin ulaştığı belgeler, Abramoviç’in lüks varlıklarının da izinin kaybettirildiğini gösteriyor. Kıbrıs’taki şirketin ilk bilançolarında yer alan toplam 600 milyon dolar değerindeki malikane, lüks yat, helikopter ve özel jetlerin sonraki tablolardan çıkarıldığı belirlendi. Söz konusu varlıkların devredildiğine dair evrakların sonradan düzenlendiği, Deloitte Kıbrıs’ın da bu tablolara onay verdiği iddia ediliyor.

TARAFLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddialara yanıt veren Abramoviç’in hukuk ekibi, müvekkillerinin geçmiş tarihli belge düzenlenmesinden haberdar olmadığını, vergi kaçırmadığını ve servetini gizlemediğini belirterek tüm suçlamaları geri çevirdi. Avukatlar, mali süreçlerde Deloitte gibi saygın kurumların yönlendirmelerine güvenildiğini vurguladı. Deloitte Kıbrıs kanadı da tüm işlemlerin mevzuata uygun yürütüldüğünü, 20 yılı aşkın sürelik eski belgelerin bir kısmına ise artık ulaşılamadığını açıkladı.