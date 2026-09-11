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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kadronun önemli isimlerinden Pedro Neto ile uzun vadeli bir anlaşmaya imza attı.

Londra temsilcisi, 26 yaşındaki Portekizli futbolcunun sözleşmesinin 2032 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Neto'nun yeni sözleşmesi, yaz transfer döneminde geleceğiyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından geldi. Portekizli futbolcuya aralarında Manchester City'nin de bulunduğu Premier Lig ekiplerinin ilgi gösterdiği, ancak Neto'nun Chelsea'de kalmayı ve teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde kariyerini sürdürmeyi tercih ettiği belirtildi.

PERFORMANSI YENİ SÖZLEŞMEYİ GETİRDİ

Pedro Neto, yeni sezona Chelsea formasıyla etkili bir başlangıç yaptı. Portekizli futbolcu, sezonun ilk 5 karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı. Chelsea'nin 2026-27 sezonu için açıkladığı kadroda da 7 numaralı formanın sahibi Neto oldu.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Chelsea yönetimi, Neto'nun performansının yanı sıra kulüpte kalma konusundaki isteğini de yeni sözleşmeyle ödüllendirdi.

CHELSEA KARİYERİNDE 40 GOLE KATKI

Pedro Neto, 2024 yılında Wolverhampton'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. Portekizli oyuncu, Londra ekibindeki döneminde 40 gole doğrudan katkı sağladı. Neto ayrıca Chelsea'nin 2025 yılında kazandığı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası başarılarında kadronun önemli parçalarından biri oldu.

MANCHESTER CİTY'NİN İLGİSİNE RAĞMEN KALDI

Neto'nun sözleşme yenilemesinin dikkat çeken noktalarından biri de transfer döneminde aldığı teklifler oldu. İngiliz basını, Manchester City'nin de Portekizli futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında bulunduğunu ancak Neto'nun Chelsea'den ayrılmak yerine takımda kalmayı tercih ettiğini aktardı.

Chelsea yönetimi de bu kararın ardından oyuncunun sözleşmesini iyileştirerek uzun vadeli planlarında Neto'ya yer verdi.

26 yaşındaki Portekizli futbolcu böylece geleceğini 2032 yılına kadar Chelsea'ye bağlamış oldu.