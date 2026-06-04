Chelsea'den Osimhen'e kanca: Gözler Dursun Özbek’e çevrildi

Daha önce Osimhen için "Satılması teklif dahi edilemez" ifadesini kullanan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Chelsea'nin masaya koymaya hazırlandığı astronomik teklif karşısında nasıl bir duruş sergileyeceği ise spor kamuoyunda merakla bekleniyor.