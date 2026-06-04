Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen için transfer piyasası hareketlendi.
Chelsea'den Osimhen'e kanca: Gözler Dursun Özbek’e çevrildi
Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Osimhen, transfer piyasasında yeniden gündeme geldi. Premier Lig ekibi Chelsea’nin Nijeryalı golcü için teklif hazırlığında olduğu ve sarı-kırmızılılara resmi hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Sezonu 10. sırada tamamlayan ve gelecek yıl için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen İngiltere Premier Lig devi Chelsea, golcü futbolcuyu ilk hedefi olarak belirledi.
İngiliz kulübünün bu transfer için 130 milyon Euro’luk dev bir bütçeyi gözden çıkardığı ve önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı kulübe resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
"SÖZLERİ BAĞLAMINDAN KOPARILDI"
Transfer dedikoduları, Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle’nin, Osimhen’i kadroya almama gerekçesi olarak sarf ettiği, "Kulüp değiştirme ihtimali söz konusu. Bu yüzden onu kadroya almadım" açıklamasıyla başladı.
. Galatasaray taraftarında endişe yaratan bu sözlerin ardından kulüp kanadından "Resmi teklif yok" açıklaması gelirken, Victor Osimhen ise "Sözleri bağlamından koparıldı ve fazlasıyla abartıldı" diyerek duruma açıklık getirdi.
GÖZLER DURSUN ÖZBEK’E ÇEVRİLDİ
Galatasaray yönetimi, Napoli'den transfer edilen yıldız oyuncuyu kesinlikle elden çıkarmak istemiyor.
Daha önce Osimhen için "Satılması teklif dahi edilemez" ifadesini kullanan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Chelsea'nin masaya koymaya hazırlandığı astronomik teklif karşısında nasıl bir duruş sergileyeceği ise spor kamuoyunda merakla bekleniyor.