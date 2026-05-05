İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea , Liam Rosenior ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını hızlandırdı. İngiliz ekibinin, Barcelona’nın eski teknik direktörü Xavi’yi kalıcı çözüm olarak değerlendirdiği iddia edildi.

ROSENİOR DÖNEMİ SONA ERDİ

Chelsea’de Liam Rosenior’un kısa süren görev süresi sona ererken, FA Kupası’ndaki olumlu performansa rağmen sezon genelinde alınan sonuçların beklentilerin altında kaldığı ifade edildi.

KULÜP YENİ PROJE ARIYOR

The Independent’ın haberine göre Chelsea yönetimi, takımı projenin bir sonraki aşamasına taşıyabilecek kalıcı bir teknik direktör üzerinde çalışıyor. Kulübün, mevcut futbol kimliğini koruyarak gelişim sağlamayı öncelik haline getirdiği belirtiliyor.

XAVİ GÜNDEMİN ZİRVESİNDE

Eski Barcelona teknik direktörü Xavi’nin, Chelsea’nin en güçlü adayları arasında yer aldığı aktarıldı. İspanyol teknik adamın topa sahip olma ve proaktif oyun anlayışının, kulübün hedeflediği futbol felsefesiyle örtüştüğü vurgulandı.

XAVİ İÇİN İSTİKRAR HEDEFİ

Şu anda kulüpsüz olan Xavi’nin, Barcelona sonrası yeni bir proje arayışında olduğu ve Chelsea’nin bu süreçte İspanyol teknik adamı önemli bir aday olarak değerlendirdiği ifade edildi.