Chelsea, aralık ayında aldığı kötü saha sonuçlarının ardından teknik direktör değişikliğine gitti.

CHELSEA MARESCA İLE YOLLARINI AYIRDIĞINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz sezonun başında göreve getirilen İtalyan teknik adam Enzo Maresca ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Chelsea FC ile Teknik Direktör Enzo Maresca yollarını ayırmıştır.

Enzo Maresca, kulüpte görev yaptığı süre boyunca takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarına taşımıştır. Bu başarılar, kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak yerini alacaktır. Kendisine kulübe yaptığı katkılar için teşekkür ediyoruz.

Şampiyonlar Ligi’ne katılım da dahil olmak üzere dört farklı kulvarda hâlâ ulaşılması gereken önemli hedefler bulunurken, Enzo Maresca ve kulüp yönetimi, takımın sezonu yeniden rayına oturtabilmesi adına bir değişikliğin en doğru adım olacağı konusunda ortak görüşe varmıştır.

Enzo Maresca’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

CHELSEA ACUN ILICALI'NIN KOVDUĞU ROSENIOR'U DÜŞÜNÜYOR

Chelsea, Enzo Maresca'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna pilot takımı Strasbourg'ta başarılı bir çıkış yakalayan Liam Rosenior'u getirmeyi düşünüyor. Daha önce Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'de görev yapan 41 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı, 2023-2024 sezonunda takımı play-off potasına sokamamasının ardından kovulmuştu.